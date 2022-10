Un nuovo conteggio nei registri dei tumori di 44 Paesi ha rilevato che l'incidenza del «cancro precoce» è in rapido aumento per il colon-retto e altri 13 tipi di cancro: molti di questi colpiscono il sistema digestivo, e questo aumento si sta verificando in persone di fascia con età sempre più bassa e in Paesi Occidentali. Gli autori della ricerca sostengono che il boom nei giovani-adulti si verifichi in parte a causa di test più accurati per alcuni tipi di cancro, come il cancro alla tiroide. «Ma i test non spiegano completamente la tendenza», spiega il coautore dello studio Shuji Ogino, professore di patologia all'Harvard T.H., la scuola di “Sanità Pubblica Chan”.

Ogino dice che il picco è dovuto a un malsano minestrone di fattori di rischio, che probabilmente stanno lavorando insieme, alcuni noti e altri che devono essere studiati. Lo studioso osserva che molti di questi rischi hanno stabilito collegamenti con il cancro come l'obesità, l'inattività, il diabete, l'alcol, il fumo, l'inquinamento ambientale e le diete occidentali ricche di carne rossa e zuccheri aggiunti, per non parlare del lavoro a turni e della mancanza di sonno. In sostanza, il rischio è che si stia verificando una sorta di «pandemia del tumore».

E ci sono anche molti fattori di rischio sconosciuti, come gli additivi alimentari. Nessuno lo sa», ha detto. Ogino pensa che il fatto che così tanti di questi tumori – otto su 14 studiati – coinvolgano il sistema digerente indichi un ruolo importante per la dieta e i batteri che vivono nel nostro intestino, chiamati microbioma. «Penso che questo sia effettivamente un pezzo importante perché ciò a cui punta è il cambiamento della prevalenza dell'esposizione in tenera età, che sta producendo tumori a esordio precoce», afferma la dottoressa Elizabeth Platz, epidemiologa della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health che ha anche curato la rivista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, che non è stata però coinvolta nella revisione.

«Prendi l'obesità. Una volta era rara. Non solo è diventato più comune avere un indice di massa corporea pericolosamente alto, ma le persone stanno diventando obese prima nella vita - ha spiegato Platz - , anche durante l'infanzia, quindi questi rischi di cancro stanno crescendo decenni prima rispetto alle generazioni precedenti».

L'impennata del cancro del colon-retto a esordio precoce - il cancro di Reis Nunes - è stata particolarmente forte. La ricerca di Ogino ha rilevato che la crescita media annua del cancro del colon-retto nei giovani adulti è stata di circa il 2% negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, in Francia e in Giappone. Nel Regno Unito, è quasi il 3% all'anno in Inghilterra, Scozia e Galles. In Corea ed Ecuador, è di circa il 5% all'anno. «Non sembra grande, ma puoi pensare all'inflazione: se è del 2% ogni anno, sarà un grande cambiamento tra 10 o 20 anni, sai?» spiega ancora lo studioso. «Non è banale». Tra il 1988 e il 2015, questi aumenti annuali hanno spinto i tassi di tumori del colon-retto precoci da quasi 8 ogni 100.000 persone a circa 13 ogni 100.000, un aumento del 63%, secondo un'altra recente indagine pubblicata sul New England Journal of Medicine. Gli studi dimostrano che circa 1 tumore del colon-retto su 10 negli Stati Uniti viene diagnosticato in una persona di età compresa tra i 20 e i 50 anni.

La revisione di Ogino ha trovato qualcosa chiamato effetto di “coorte”, il che significa che il rischio di un cancro a esordio precoce è aumentato per ogni gruppo successivo di persone nate in un secondo momento. I nati negli anni '90 hanno un rischio maggiore di sviluppare un cancro a esordio precoce nella loro vita rispetto a quelli nati negli anni '80, per esempio. Altri tumori maligni che risalgono negli americani più giovani includono quelli al seno, all'endometrio, alla cistifellea e al dotto biliare, ai reni, al pancreas, alla tiroide, allo stomaco e alle plasmacellule nel sangue, un cancro chiamato mieloma. La dottoressa Karen Knudson, amministratore delegato dell'American Cancer Society, definisce la ricerca «una chiamata alle armi». Il cancro è una diagnosi seria a qualsiasi età, ma quando si manifesta negli adulti più giovani, i tumori sono in genere più aggressivi e spesso non vengono rilevati subito perché lo screening oncologico di routine non è raccomandato per alcuni dei tipi di cancro più comuni, come come seno e prostata, fino all'età di 50 anni. «Non solo questi tipi di cancro a esordio precoce avevano maggiori probabilità di essere diagnosticati quando il tumore è in uno stadio più avanzato, ma era anche in alcuni dei rapporti che sono stati tabulati qui associati a peggiori risultati di sopravvivenza», ha detto la Knudson.

L'anno scorso, la crescente incidenza del cancro del colon nei giovani adulti ha spinto la Task Force dei servizi preventivi degli Stati Uniti ad abbassare a 45 anni l'età in cui raccomanda ai medici di iniziare lo screening delle persone per il cancro del colon. «Se stai andando verso i 45, dovresti davvero pensarci e non aspettare fino a 50 o 55», suggiriscono gli studiosi oncologici. Consigli da ascoltare, sempre.