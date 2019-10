Tumore all'utero, nuova terapia genica rivoluzionaria: «Guarigioni al 100%», test sui topi

Queensland researchers claim they have found a cure for cervical cancer. In a world-first, Griffith University, says it’s found a cure for cervical cancer - the start of curing other cancers. https://t.co/ZVUDnTJXo1 #7NEWS pic.twitter.com/OsqtKCavc9 — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) October 9, 2019

all', la speranza arriva dall'. Uno studio dei ricercatori delladel Queensland potrebbe portare il Paese a diventare il primo a sconfiggere ilal collo dell'utero. Gli studiosi hanno elaborato una nuova tecnica digenica basata sull'utilizzo di, sperimentandola su un gruppo di topi che avevano contratto la malattia, che, secondo il professore, ha portato il piccolo animale a guarire «al 100 per 100».Il portentoso attrezzo per modificare i geni è il, che viene iniettato in nanoparticelle nel sangue del paziente. Queste poi, andrebbero a «cercare il gene che causa il cancro», l', per poi tagliarlo a metà. Così facendo, quando la cellula infetta cerca di riparare il gene infetto con la produzione di DNA, non riconoscerebbe più le particelle cancerogene, rimpiazzate da altre sane.I risultati della ricerca , pubblicati su Molecular Therapy, per il professor McMillan e il suo partner di ricerca, sono passi importanti per dimostrare quanto siano utili le tecniche di modifica dei geni nella lotta al cancro. Anche perchè, dicono,è stato riscontrato nelle cellule trattate sperimentalmente: nè infiammazioni, nè danni di altri tipo. I due ricercatori hanno già presentato domanda di sovvenzione per poter passare a