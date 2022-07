Centaurus, la variante «più contagiosa» di Omicron. Vaccini aggiornati «potrebbero non essere efficaci»

Centaurus è la nuova variante del Covid. È stata finora individuata in dieci Paeisi. Il nome completo è Omicron BA.2.75. La sottovariante è emersa per la prima volta in India a maggio. «Sembra aggirare più facilmente le difese costruite contro SARS-CoV-2 attraverso piccole modifiche specifiche», ha affermato l'istituto di sanità olandese. Antoine Flahault, direttore dell'Istituto di salute globale dell'Università di Ginevra, ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che la diffusione di BA.2.75 in India indicava che potrebbe essere più trasmissibile della sottovariante BA.5 Omicron, che ha guidato le onde in Europa e gli Stati Uniti.

Centaurus, la nuova sottovariante di Omicron. «Ecco perché potrebbe causare nuove ondate»

Centaurus, perché è più difficile da contrastare

Flahault ha aggiunto che le varianti successive hanno reso più difficile lo sviluppo di un vaccino per combatterli, perché quando un farmaco mirato a loro era pronto per essere lanciato, i ceppi più recenti avevano preso il sopravvento. Il campione olandese è stato raccolto nella regione settentrionale del Gelderland il 26 giugno, ha affermato l'istituto, aggiungendo che stava "monitorando da vicino la situazione" lì. All'inizio di questo mese, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha elencato BA.2.75 come "variante sotto monitoraggio".

I sintomi

Le prime analisi suggeriscono che BA.2.75 è più trasmissibile sia di BA.2 che di BA.5, che è alla base dell'attuale aumento dei casi in Gran Bretagna. Ma non ci sono prove che suggeriscano che sia più probabile che causi malattie gravi.

La più contagiosa

Alcuni scienziati temono che possa essere la variante più contagiosa mai vista e meglio attrezzata per eludere qualsiasi immunità da vaccini e infezioni precedenti. «La ricerca attuale suggerisce che l'infezione recente e la vaccinazione combinate offrono la migliore protezione, quindi l'ondata di corrente potrebbe aiutare a proteggere le persone da un'ondata autunnale causata da BA.2.75». Con Centaurus, i casi in India sono quadruplicati in un mese.

L'origine del nome

Il soprannome del ceppo secondario è stato inventato su Twitter, dal nome di una costellazione di stelle che rappresenta un centauro, una creatura mitologica greca che è metà umana e metà cavallo.

L'appello di Ricciardi

«Non combattere il virus fa emergere nuove varianti sempre più contagiose». È il monito lanciato via Twitter da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e professore di igiene all'università Cattolica, che in questi giorni di impennata dei casi Covid, spinta da Omicron 5, ha più volte sottolineato la necessità di non far correre indisturbato il contagio. E ora ribadisce il messaggio: «Sveglia», è l'esortazione di Ricciardi, che posta un grafico (diffuso dallo scienziato Usa Eric Topol) dal quale emerge quella che definisce «l'impressionante evoluzione di Sars-CoV-2 dal suo esordio». Si tratta di un diagramma che mostra, in un crescendo continuo di contagiosità, il vantaggio di crescita accumulato dal virus pandemico dalla prima super variante, cioè Alfa, fino a Omicron 4 e 5. Ancora più in alto, nell'ultimo gradino del diagramma un punto interrogativo: è il posto che si ipotizza sarà occupato dalla prossima variante.