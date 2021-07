Centri estivi, operatori (non vaccinati) positivi: tamponi di massa per i bambini ad Asiago

La positività di sei operatori sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) ha portato alla chiusura prudenziale, per 10 giorni, di 4 centri estivi, che erano in funzione nel comprensorio montano. E ora scattano i tamponi di massa per i bambini. A comunicarlo sono le autorità sanitarie locali. Che aggiungono: gli operatori erano distribuiti nei comuni di Asiago, Foza e Roana, quest’ultimo nel capoluogo e nella frazione di Cesuna.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati