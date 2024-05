Cervello umano sempre più piccolo, dimensioni ridotte del 13%: la (possibile) spiegazione

Il cervello degli esseri umani di oggi si è «ristretto». Le dimensioni dell'organo si sono ridotte del 13% rispetto a quello dell'Homo sapiens vissuto 100mila anni fa. La grandezza del cervello umano è quasi quadruplicate negli ultimi sei milioni di anni, ma nonostante ciò, gli studi ultimi mostrano che questa la tendenza si è invertita nell’Homo sapiens .



In un recente studio del 2023, Ian Tattersall, paleoantropologo e curatore emerito del Museo Americano di Storia Naturale di New York, ha monitorato i volumi della scatola cranica degli antichi ominidi. Lo studioso ha scoperto che la rapida espansione del cervello si è verificata in modo indipendente in diverse specie di ominidi e in tempi diversi in Asia, Europa e Africa. Le specie il cui cervello è cresciuto nel tempo includono Australopithecus afarensis , Homo erectus, Homo heidelbergensis e Homo neanderthalensis .

Tuttavia, la tendenza all’ingrandimento del cervello nel corso del tempo è stata ribaltata con l’arrivo degli esseri umani «moderni». I crani degli uomini e delle donne oggi sono in media più piccoli del 12,7% rispetto a quelli dell'Homo sapiens vissuto durante l'ultima era glaciale. «Abbiamo crani dalla forma molto particolare, quindi i primi esseri umani sono molto facili da riconoscere - e i primissimi hanno cervelli estremamente grandi», afferma Tattersall.



La scoperta di Tattersall replica quella di altri.

Ad esempio, nel 1934, Gerhardt Von Bonin, uno scienziato di origine tedesca affiliato all'Università di Chicago nell'Illinois, scrisse che «c'è una chiara indicazione di una diminuzione del cervello umano almeno in Europa negli ultimi 10mila o 20mila anni»

Allora come possiamo spiegare il fenomeno? Tattersall suggerisce che la riduzione delle dimensioni del cervello sia iniziata circa 100mila anni fa, che corrisponde a un periodo di tempo in cui gli esseri umani sono passati da uno stile di pensiero più intuitivo a quello che lui definisce «elaborazione simbolica delle informazioni» - una sorta di modo più astratto di pensare e di comprendere meglio l'ambiente circostante.

Tattersall ritiene che il catalizzatore che ha causato questo cambiamento nello stile di pensiero sia stata l'«invenzione» spontanea del linguaggio. Ciò ha portato alla riorganizzazione dei percorsi neurali del cervello in un modo più efficiente dal punto di vista metabolico, consentendo agli esseri umani di ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo.

In altre parole, man mano che cervelli più piccoli e meglio organizzati erano in grado di eseguire calcoli più complessi, cervelli più grandi, metabolicamente costosi, semplicemente diventavano inutili.



Questa spiegazion, al momento, non è confermata. benchè esistano diverse teorie, molti studiosi - ad oggi - non sono in grado di dare una risposta certa sul caso. L'ottimismo, però, c'è: nei prossimi decenni arriverà una risposta.