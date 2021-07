Cicatrici, scoperta la molecola in grado di eliminarle: «Guarirà le ferite dopo gli interventi chirurgici»

Una molecola potrebbe migliorare l'aspetto delle cicatrici. È questa la nuova scoperta dei ricercatori del Virginia Tech Carilion. Gli esperti, grazie a studi clinici di fase 2, hanno notato come a lungo termine riesca a migliorarne il recupero. In uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Faseb Journal hanno descritto la molecola AlphaCt1 che influenza il comportamento dei fibroblasti, le cellule produttrici di collagene. I risultati hanno rivelato effetti che potrebbero aiutare a far progredire le guarigioni delle ferite dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico.

