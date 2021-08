Cile, 2 giorni di lutto nazionale per i 36.000 morti: «Il loro sacrificio non è stato vano»

Il presidente del Cile Sebastián Piñera ha decretato due giorni di lutto nazionale, oggi e domani, con bandiere a mezz'asta, in ricordo degli oltre 36.000 morti causati dalla pandemia da Covid-19. Lo riferisce il portale di notizie El Mostrador di Santiago del Cile. Scopo del provvedimento, ha sottolineato il capo dello Stato in un discorso pronunciato all'esterno del palazzo presidenziale della Moneda, è che «tutte le donne e gli uomini cileni possano ricordare queste vittime e dare un senso (alla loro morte), perché il loro sacrificio non è stato vano». «Abbiamo potuto parlare - ha ancora detto - con le persone care, i parenti, le madri, le mogli, i colleghi, i figli, di alcune delle persone che hanno perso la vita a causa della pandemia e oggi siamo qui per ricordare ognuno degli oltre 36.000 cileni che hanno perso la vita a causa della pandemia».

Al termine del suo discorso Piñera ha chiesto di osservare un minuto di silenzio davanti alla bandiera del Bicentenario collocata a mezz'asta sulla Plaza de la Ciudadania che si trova su un lato della Moneda.