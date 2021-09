Trovato il segreto per vivere oltre i 100 anni. Uno studio statunitense identifica infatti in alcune varianti genetiche il segreto della longevità dei centenari. Fino a poco tempo fa questa era un’idea che medici ericercatori in qualche modo già “sentivano”, ma che negli ultimi mesi, grazie anche ad un lavoro italiano, ha trovato una doppia conferma scientifica.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati