Covid, Fdi chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta: «Il ministro Speranza ha mentito»

La mancanza di un piano pandemico e le mascherine inviate alla Cina quando mancavano agli ospedali italiani. Fratelli d'Italia chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul Covid. «A gennaio calendarizzeremo l'istituzione della commissione d'inchiesta» sul Covid, annuncia il capogruppo di FdI alla Camera Giovanni Donzelli.

Le accuse

«Andremo fino in fondo - ha detto - per sapere perché non c'era un piano pandemico in Italia e il ministro mentiva dicendo che c'era, qualcuno dovrà rispondere di quando il 12 febbraio 2020 2 tonnellte di materiale sanitario sono partite per la Cina quando non c'erano le mascherine per gli ospedali; per capire cosa è successo nelle zone rosse e sui 12 milioni di commisioni all'amico conbsulente del Pd Benotti. Difenderemo i cittadini e faremo chiarezza sul disastro che avete fatto».