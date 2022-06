Comparto sanità, verso la firma del contratto per 600mila dipendenti

Dovrebbe essere firmato entro oggi il nuovo contratto di lavoro dei 600mila dipendenti della sanità pubblica (comparto sanità), dagli infermieri ai radiologi al personale amministrativo, oltre, tra gli altri, a ostetriche e ricercatori. È al momento in corso il tavolo tra sindacati e Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni): dovrebbe essere confermata l'ipotesi di un aumento mensile loro di 90 euro. Tuttavia, secondo quanto si apprende, restano ancora alcuni nodi da sciogliere, a partire dalla valorizzazione della cosiddetta indennità di disagio per tutti i dipendenti sanitari che lavorano in condizioni particolari, ad esempio, di turnazione notturna o nei festivi, una questione cruciale a fronte di una carenza di risorse disponibili. Sarà inoltre normato lo smart working. Il contratto prevedrà pure 'incarichi di posizione elevatì con bonus di indennità da 10 a 20mila euro. Tali posizioni saranno assegnate tramite concorso pubblico