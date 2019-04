Con vaccino Hpv -88% di lesioni tumorali al collo dell'utero

La vaccinazione contro il Papillomavirus (Hpv) effettuate intorno ai 12-13 anni premette di ridurre, fino all'88%, le lesioni che provocano i tumori al collo dell'utero. Ma più ci si vaccina tardi e meno efficace è la protezione. Arriva da uno studio pubblicato sul British Medical Journal e che ha analizzato quasi 140.000 ragazze, la conferma della capacità del vaccino anti Hpv di prevenire uno dei tumori più diffusi nelle donne. Il programma di vaccinazione contro l'Hpv per ragazze tra 12 e 13 anni è stato introdotto in Scozia nel 2008.



La ricerca condotta presso l'Università di Edimburgo ha analizzato i suoi effetti sullo sviluppo delle neoplasie intraepiteliali cervicali (Cin), ovvero lesioni precancerse che precedono il tumore alla cervice e che possono essere di pericolosità lieve, moderata o grave. Per farlo hanno comparato i dati sulla vaccinazione e i risultati degli screening ginecologici di 138.692 giovani donne nate tra il 1988 e il 1996: tra loro vi erano donne non vaccinate (nate tra il 1988 e 1990), donne che avevano avuto la possibilità di recuperare la vaccinazione tra i 14 e i 17 anni (nate tra il 1991 e 1994) e ragazze sottoposte alla vaccinazione di routine a 12-13 anni (nate tra 1995 e 1996).



Questo ultimo gruppo beneficiava di una riduzione del 79% di lesioni precancerose di lieve pericolosità, una riduzione dell'88% di quelle moderate e dell'86% delle lesioni più gravi. Ma la capacità di prevenzione diminuisce per chi si vaccina tardivamente: tra chi lo aveva fatto a 17 anni la riduzione delle lesioni gravi scendeva dall'86% al 51%.

Le cifre sono impressionanti

commenta Kevin Pollock, ricercatore presso la Glasgow Caledonian University e coautore dello studio.

mostrano che il vaccino HPV è associato alla quasi completa eliminazione delle lesioni cervicali nelle giovani donne scozzesi, già dopo solo otto anni dall'inizio del programma vaccinale

