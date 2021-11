Controlli anti-Covid, stretta Viminale: al via le verifiche all’uscita dei treni

Partire subito di grande impeto non solo nell’effettuare i controlli, ma offrire anche la netta percezione che non ci saranno grandi spazi per coloro che vorranno trasgredire o aggirare le regole sulla certificazione verde, che sia il pass Super o standard. Tolleranza zero. Al secondo piano del Viminale, lì dove ci sono gli uffici del ministro Luciana Lamorgese, si sta mettendo a punto il piano per rinforzare i controlli così come chiesto dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati