Coronavirus a Napoli, l'appello dell'Avis: «Non bloccare le attività di donazione del sangue»

Emergenza Coronavirus, l'Avis Campania lancia l'allarme: «A Napoli città sono ferme le attività di donazione del sangue, mai come in questa fase è invece fondamentale continuare a donare». Tra le cause individuate, i timori dei donatori dovuti alle prescrizioni sanitarie per il Covid-19. «Ma c'è anche un groviglio burocratico che il Comune deve assolutamente sciogliere in tempi brevi - aggiungono dall'Avis Comprensorio 5 - in base al quale non viene concessa l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico per raccogliere il sangue con le nostre emoteche. Viene opposta una presunta competenza territoriale esclusiva che, di fatto, impedisce la tutela di un principio pubblico». In merito, fa notare l'Avis Comprensorio 5, è stata sottoposta la questione al sindaco Luigi de Magistris con una lettera del consigliere comunale Carmine Sgambati: «I prelievi sono sicuri, le indicazioni chiare, le procedure aggiornate all'emergenza corrente. Bisogna continuare a donare: un'emergenza non può sacrificarne un'altra pur diversamente percepita - scrive Sgambati -. Sul piano delle autorizzazioni poi denuncio da tempo commistioni, opacità, ambigue cointeressenze. L'esito di tanta scempiaggine si abbatte sempre su tutte le associazioni richiedenti tranne una che, anzi, ne trae vantaggio in termini di operatività nello spazio e nel tempo occupando con le proprie emoteche più postazioni e per più tempo lasciando le briciole alle altre. Il risultato - conclude il consigliere comunale - è la sparizione dei punti mobili proprio in momento in cui andrebbe incentivata la raccolta per compensare la naturale diffidenza verso gli ospedali». © RIPRODUZIONE RISERVATA