Coronavirus a Napoli, il lockdown non ha fermato i trapianti: 12 interventi tra Monaldi e Cardarelli

Trapianti di cuore e alta cardiochirurgia al Monaldi ma anche impianti di fegati sostituiti al Cardarelli e reni e midollo osseo tra Policlinico e Ruggi: è rifiorita, da fine febbraio a inizio maggio, durante le lunghe settimane di lockdown, l'attività trapiantologica in Campania. Quattro trapianti di cuore e due assistenze meccaniche al circolo cardiaco per 6 complessi interventi su pazienti dai 12 ai 55 anni son cui si sono misurati le equipe di cardiochirurghi guidati Andrea Petraio, responsabile dell'Unità operativa semplice dipartimentale di Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti nei pazienti adolescenti e da Ciro Maiello a capo della unità semplice dipartimentale di Cardiochirurgia dei trapianti afferenti entrambi al più ampio dipartimento dei trapianti. Numeri che confermano il trend positivo del centro di eccellenza collinare con dati di sopravvivenza nel post intervento che è oggi del 100% dopo gli anni bui degli scorsi lustri quando la situazione clinica e divisioni e tensioni tra chirurghi avevano fatto precipitare le attività fino allo stop alle attività trapiantologiche pediatriche. Segno di un rinnovato clima di collaborazione all'interno di una scuola cardiochirurgia prestigiosa testimoniati dagli attestati di stima che giungono dalla mamma del bambino di 12 anni operato da Petraio e in analoghe espressioni dei pazienti operati nei confronti di Maiello. Da segnalare anche il caso di un malato tunisino che vive qui in Italia ma che per le restrizioni del Covid si è operato lontano dagli affetti della moglie in Tunisia e del figlio in Germania. «Abbiamo trattato nel nostro centro - avverte Antonio Corcione, responsabile del centro regionale trapianti - per la prima volta in Italia, una cardiopatia sorta come complicanza di un infarto non trattato in un soggetto giovane che non si era curato per la paura del Covid. Una complessa trombosi dell'arteria interventricolare anteriore che aveva provocato la lesione della parete cardiaca ventricolare chiusa dal solo pericardio». Il complesso intervento chirurgico di rimodellamento del ventricolo sinistro con concomitante impianto di un device per l'assistenza al circolo del ventricolo è stato eseguito da Petriaio in collaborazione con i cardiologi diretti da Giuseppe Pacileo, gli anestesisti Giuseppe Carullo e Giuseppe Ponticelli, Michelangelo Scardone responsabile tecniche avanzate in cardiochirurgia e il chirurgo Fabio Ursomando insieme al giovane e valente Angelo Caiazzo, cardiochirurgo precario che afferisce all'Heart team.



Ma non finisce qui: tra febbraio e marzo in Campania sono stati effettuati anche 6 trapianti di fegato e altrettanti di rene. A fine marzo in tre ore sono stati organizzati due voli per gli espianti a riprova che nonostante i disagi, le incognite e le difficoltà insorte per la pandemia la macchina organizzativa dei trapianti in Campania non si è mai fermata. «Numeri destinati a crescere se viaggerà di pari passo e con la stessa coesione la macchina organizzativa per le donazioni che sono anche l'espressione di una fiducia sviluppata dai cittadini durante le vicende cliniche che attraversa in maniera drammatica la vita dei donatori e delle loro famiglie» sottolineache coordina molte associazioni che di questa materia si occupano. Il principale nodo da sciogliere resta infatti il non ancora sufficiente numero di donazioni. In Campania risultano ad oggi in lista di attesa per ricevere un nuovo cuore 45 pazienti (1 minore), 21 per il fegato, e 600 candidati per il rene.