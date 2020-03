Coronavirus, dati promettenti da un anticoagulante: sui farmaci la Cina accelera, Italia in scia

Nuovi scenari sul fronte terapeutico contro il coronavirus. Studi in vitro condotti da un gruppo di ricercatori cinesi hanno rivelato che il virus Sars-CoV-2 sembra scomparire a contatto con elevate concentrazioni di enoxaparina sodica, un anticoagulante fra i più utilizzati per la prevenzione del tromboembolismo venoso. La scoperta ha indotto gli scienziati cinesi ad avviare studi clinici, somministrando un alto dosaggio del principio attivo a pazienti colpiti da Covid-19, e i risultati preliminari sembrano molto promettenti.

Coronavirus, accelera la corsa al vaccino. Italia apripista in Europa

Coronavirus, via alla sperimentazione sugli animali del vaccino progettato da un'azienda romana

Ora una sperimentazione ad hoc potrebbe partire anche nel nostro Paese. Hepalink Group, leader mondiale nella produzione di eparine, ha infatti iniziato due trial clinici in Shenzhen, presso il Peoplès Hospital e presso il Concord Hospital legato alla Tongji Medical School, all'interno del complesso universitario Middle China Science & Technology University, volti a confermare e ad approfondire i dati. E l'azienda Techdow - controllata italiana di Hepalink - sta attualmente dialogando con l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) per far partire anche in Italia una sperimentazione clinica, con l'obiettivo di verificare l'efficacia di enoxaparina nell'eliminazione del virus Sars-CoV-2 e testare sul campo i risultati che arrivano dalla Cina, come spiega l'azienda in una nota.



Ultimo aggiornamento: 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA