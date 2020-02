Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: «Grandi città a rischio, isolarle non servirebbe»

Il rischio maggiore è che il coronavirus ora arrivi nelle grandi città. Lo dice Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all'Università di Pisa, sottolineando che in tale eventualità si passerebbe da una fase di «contenimento» dell'emergenza ad una di «mitigazione».

«Ora il rischio è che i contagi da coronavirus si diffondano nelle grandi città: uno scenario di questo tipo segnerebbe l'inizio della fase epidemica vera e propria, che richiede misure mirate - spiega - è fondamentale prepararsi e non perdere tempo, a partire dagli ospedali, che devono essere pronti a sostenere una richiesta improvvisa e massiccia disponendo di attrezzature, personale e di un'organizzazione efficiente per identificare subito i casi più gravi da quelli meno gravi che potrebbero essere trattati a domicilio». Nell'ipotesi di un aumento di casi, tuttavia, «isolare le grandi città - spiega - non avrebbe senso: se si identificassero contagi massicci in una metropoli, presumibilmente tali soggetti avrebbero già infettato molte persone, molte delle quali si sono magari già spostate fuori da quei centri. Isolare ha senso solo se è ancora possibile bloccare la diffusione del virus in quel perimetro».



