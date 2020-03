Coronavirus, come si cura un contagiato in casa? Ecco tutte le regole da seguire

Come è possibile curare un contagiato da Covid19 in casa? La Società italiana di Medicina generale, che rappresenta i medici di famiglia italiani, ha messo a punto un vademecum sull'assistenza domiciliare per i pazienti infetti da coronavirus. Sono precauzioni molto semplici, ma fondamentali. Negli ultimi giorni essendo cresciuto il numero dei contagiati, restano a casa la gran parte dei malati che presentano sintomi lievi e moderati ai quali i medici pongono delle domande dette Triage Telefonico per definire il rischio che non si tratti di influenza o forme similinfluenzali, bensì di Covid19. Solo quei pazienti che hanno fattori di rischio per Covid19 vengono quindi inviati ai servizi ospedalieri. Questo rassicura il paziente, che viene seguito costantemente, e impedisce il ricovero inutile. Le indicazioni derivano dai consigli condivisi con l'Istituto superiore di Sanità e l'Organizzazione mondiale della Sanità: ci ha spiegato i dettagli il presidente Simg, Claudio Cricelli.



La medicina generale italiana giorno dopo giorno si è attrezzata per rispondere alle esigenze di questi pazienti. Innanzitutto sono state individuate le caratteristiche dei sintomi, per fare da filtro ed evitare che siano intasati i servizi di emergenza. Ogni medico di famiglia è in grado di effettuare il triage telefonico, che consiste in una serie di domande ben precise da rivolgere a chi chiama lamentando sintomi che potrebbero essere quelli di esordio di Covid-19 e che sono del tutto simili alla normale influenza. Così è stato possibile fin dall'inizio dividere chi deve essere assistito in ospedale da chi può rimanere a casa.

Ma quand'è che si oltrepassa il limite che richiede un'assistenza medica diretta?

In pazienti che non abbiano altre patologie di fondo importanti e non abbiano un'età particolarmente avanzata, se i parametri del paziente rimangono stabili (buona ossigenazione, temperatura corporea non troppo alta, assenza di disturbi respiratori), il paziente può essere gestito a casa. Nel momento in cui, tramite il contatto telefonico giornaliero, il medico curante verificasse una instabilità nei parametri indicati in particolare la difficoltà respiratoria o stato grave di malessere, sarà possibile disporre di una valutazione ospedaliera per un eventuale ricovero.

Qual è la prima regola per la gestione del paziente a casa?

La persona con sospetta o accertata infezione Covid-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite. Mai andare a trovare gli ammalati con malattie infettive. Questo vale anche per l'influenza. Chi assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato. I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non e possibile, mantenere una distanza di almeno un metro dalla persona malata e dormire in un letto diverso. Sembra banale, ma è molto importante non condividere con il malato spazzolini da denti, sigarette, bicchieri, stoviglie, utensili da cucina, asciugamani, biancheria da letto ecc.

Quali precauzioni per chi assiste?

Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza. Se la maschera e bagnata o sporca per secrezioni e necessario sostituirla immediatamente e lavarsi le mani dopo averla rimossa. Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche. Le mani vanno asciugate utilizzando asciugamani di carta usa e getta. Se non e possibile, utilizzare asciugamani riservati e sostituirli quando sono bagnati. Chi assiste il malato deve coprire la bocca e il naso quando tossisce o starnutisce, utilizzando fazzoletti possibilmente monouso o il gomito piegato, quindi deve lavarsi le mani. Se non si utilizzano fazzolettini monouso, lavare i fazzoletti in tessuto utilizzando sapone o normale detergente con acqua. Va evitato il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie, feci e urine utilizzando guanti monouso. Utilizzare la mascherina anche quando si cambiano le lenzuola del letto del malato.

Come si gestiscono i rifiuti del paziente?

Utilizzare contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto, posizionati all'interno della stanza del malato, per gettare guanti, fazzoletti, maschere e altri rifiuti. Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa la raccolta differenziata per evitare l'accumulo di materiali potenzialmente pericolosi, che vanno invece eliminati nel bidone dell'indifferenziata.

Si possono lavare e riutilizzare gli indumenti del paziente o vanno buttati via dopo l'uso?

Si lavano separatamente con normale detersivo a una temperatura di almeno 60 gradi (o a mano in acqua calda) e far asciugare accuratamente. La biancheria contaminata va posta indossando i guanti in un sacchetto apposito, separato. Non agitare o sbattere la biancheria sporca ed evitare il contatto diretto con pelle e indumenti.

Come tenete puliti gli ambienti usati dal malato?

Per evitare contagi occorre pulire e disinfettare ogni giorno le superfici come comodini, reti e altri mobili della camera da letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%, indossando i guanti e indumenti protettivi (per esempio, un grembiule di plastica).

Cosa fare se un altro membro della famiglia mostra sintomi sospetti come febbre o difficolta respiratorie?

Va contattato innanzitutto il medico curante, in alternativa la guardia medica o i numeri regionali.

