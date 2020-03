Coronavirus, quello che la scienza ancora non sa: dalle ricadute alla trasmissione

Ci sono studi scientifici sul coronarovirus pubblicati e poi ritirati, interrogativi che cadono nel vuoto, paure amplificate dall'incertezza. Alle questioni aperte e ancora dibattute «Il Mattino» prova a dare una risposta con l'aiuto di Giovanni Maga, virologo e direttore dell'Istituto di genetica molecolare Cnr Igm.



«Mi risulta un unico caso di sospetta reinfezione in una paziente giapponese, ma la dinamica non è ancora chiara. In generale, la guarigione implica che l'individuo abbia un'immunità che lo protegge; un'altra questione è quanto a lungo questa possa durare. È altamente improbabile che, nel corso della stessa epidemia, chi è guarito si possa reinfettare, ma non sappiamo se sarà protetto in una stagione successiva».

Le polveri sottili amplificano la diffusione della malattia?

«Il virus si trasmette a breve distanza attraverso l'aerosol per cui non è documentato che le polveri sottili possano fungere da veicolo di trasporto su lunghe distanze. Certo è che l'inquinamento in generale può causare deficienze respiratorie, asma, allergie: tutte condizioni che possono poi aggravare il decorso della malattia».

Il nuovo virus muore ad alte temperature?

«Sappiamo che è ricoperto da un delicato involucro lipidico e la sua infettività dipende da proteine presenti sulla sua superficie: l'integrità del rivestimento è inattivata a temperature modeste, superiori a 60-65 gradi. Sappiamo, inoltre, che i virus respiratori, come l'influenza, prediligono un clima freddo e asciutto: temperature giornaliere elevate o alta umidità spesso hanno l'effetto di attenuarne l'infettività. Ma non sappiamo se questo valga anche per il nuovo coronavirus».

Il coronavirus resta nell'aria anche per 20 minuti dopo il passaggio di un caso positivo? Ed è possibile contagiarsi solo entrando in un ambiente dove è stata una persona infetta?

«Non ci sono evidenze che il virus possa rimanere sospeso per lungo tempo nell'aria. Il contagio avviene per contatto stretto con una persona infetta sintomatica o, forse, nella giornata precedente allo sviluppo di sintomi. Entrare in un ambiente dove prima è passata una persona infetta, ma non è più presente o comunque è a oltre un metro di distanza, non costituisce un rischio di infezione».

Alcuni farmaci, come la tachipirina, antinfiammatori e cortisone, possono rendere più aggressivo il coronavirus, in caso di contagio, quindi è meglio evitare di assumerli?

«Non è vero che la tachipirina può avere effetti negativi, anzi è il farmaco di prima scelta contro la febbre. C'è qualche dubbio al momento su possibili effetti negativi dei Fans (antinfiammatori non steroidei come l'ibuprofene) soprattutto nei pazienti gravi, per cui anche se non ci sono studi certi a riguardo prudenzialmente si consiglia di non assumerli in corso di infezione».

L'infezione può essere trasmessa toccando superfici contaminate dopo ore, e quante ore il virus resta su carta, plastica, metalli?

«C'è a oggi un unico studio che sembra indicare che su plastica e acciaio il virus possa rimanere fino 72 ore, mentre su altre matrici come il cartone per molto meno (poche ore). Tuttavia, nel tempo perde molto della sua infettività e si tratta sempre di prove di laboratorio che non riflettono necessariamente la situazione reale. L'infezione da contatto con superfici non sembra essere una via importante di trasmissione, il rischio si elimina lavando le mani dopo aver manipolato oggetti in ambienti esterni (treni, market...) prima di toccarsi occhi, naso e bocca».

Basta la distanza di sicurezza interpersonale di un metro o il rischio di contagio c'è fino a quattro metri e mezzo?

«Lo studio cinese che sembrava suggerire che il virus potesse infettare anche a distanza di oltre 4 metri è stato ritirato dagli stessi autori per evidenti deficienze. Al momento non c'è nessuna evidenza che il virus possa trasmettersi a distanza superiore di un metro».

Avere rapporti sessuali aumenta le possibilità di trasmissione del virus, perché ne amplifica la carica, o il rischio è equivalente al mancato rispetto delle distanze di sicurezza?

«Il virus non si trasmette sessualmente, quindi un rapporto sessuale è solo un contatto molto stretto che ha maggiore rischio di infezione, soprattutto attraverso i baci».

