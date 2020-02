Coronavirus in Italia, 217 casi e 4 morti: terzo paese al mondo per contagi dopo Cina e Corea del Sud

Coronavirus in Italia, sono 217 i contagi, compresi 4 decessi e un paziente guarito. I casi sono 165 in Lombardia, 27 in Veneto, 16 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e 3 in Trentino Alto Adige. A questi si aggiungono i 3 ricoverati allo Spallanzani di Roma (il ricercatore tornato da Wuhan, ora guarito e dimesso; i due turisti cinesi in via di guarigione). L'Italia è attualmente il terzo paese al mondo per numero di casi dopo Cina e Corea del Sud.

LEGGI ANCHE Coronavirus, la maxi serrata di Milano: dalle scuole fino al Duomo

LEGGI ANCHE Coronavirus, il rebus del paziente zero: l'ipotesi del centro massaggi cinese

LA DIRETTA

Ore 10.41 - «In Veneto abbiamo 27 contagiati in questo momento. Abbiamo due cluster confermati. Due popolazioni confermate di contagiati che sono quella di Vo' Euganeo, che sono 20 contagiati, e poi gli altri 7 nel Veneziano, dei quali 3 in Venezia città storica e gli altri 4 nella zona di Mira e Dolo». Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ad Agorà Rai Tre, sul numero di contagiati da coronavirus nel Veneto.

Ore 9.52 - In Emilia-Romagna 7 nuovi casi, tutti riconducibili al focolaio lombardo: cinque a Piacenza (quattro cittadini del lodigiano) e due persone nella provincia di Parma, che si erano recate a Codogno. In totale, i casi positivi salgono a 16. Lo comunica la Regione Emilia Romagna.

I due cittadini della provincia di Parma, ricoverati in isolamento al reparto infettivi all'ospedale di Parma, sono in buone condizioni. Si tratta di una signora che si era recata più volte all'ospedale di Codogno, in Lombardia, per assistere la madre, e un uomo che si era recato sempre a Codogno per un evento di ballo. All'ospedale di Piacenza - spiega la Regione in una nota - si tratta della compagna, del figlio e della nuora di un paziente già riscontrato positivo e ricoverato sempre a Piacenza, tutti e tre del lodigiano: la compagna è isolata al suo domicilio, figlio e nuora sono ricoverati a Piacenza.

Così come è della provincia di Lodi una quarta persona, un uomo, anch'esso ricoverato al nosocomio di Piacenza. La quinta è invece un'infermiera dell'ospedale piacentino, isolata a domicilio. Complessivamente, i casi di positività salgono così a 16, tutti sempre riconducibili al focolaio lombardo. Di questi, 6 ricoverati all'ospedale di Piacenza, 6 in isolamento a domicilio e 2 trasferiti dall'ospedale di Piacenza a quello di Parma, reparto Malattie infettive, dove si trovano anche i 2 pazienti parmigiani riscontrati positivi nelle ultime ore.

Ore 9.45 - In Veneto ai 25 casi di ieri si sono aggiunti altri due casi di coronavirus. Lo riferisce la Regione Veneto. Si tratta di una persona anziana del centro storico di Venezia, che era già ricoverata all'Ospedale Civile e che è stata trovata positiva al virus, e di una persona del Padovano. Si tratta di persone appartenenti agli stessi cluster già noti nel veneziano e nel padovano.

Ore 9.15 - «Ultimo aggiornamento dalla sala operativa alle 9.10, i contagiati sono 165 e il numero sta ancora aumentando, ma siamo convinti che con l'ordinanza condivisa ieri con scienziati, medici e infettivologi dai prossimi giorni la diffusione inizierà a rallentare e a sospendersi». Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Radio Anch'io. L'uomo deceduto per coronavirus a Bergamo era «una persona anziana con altre patologie», ha aggiunto Fontana.

Ore 8.55 - «La situazione è che il numero dei contagiati sta aumentando: siamo a circa 150». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Rtl. «Aspettiamo di vedere gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e interrompere» il contagio. «Nessuno - ha aggiunto - pensava che fosse così aggressiva la diffusione».



Una terza persona è deceduta a causa del coronavirus in Lombardia, quarta vittima in Italia. Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo.

Ore 8.48 -

Ore 8.00 - «Tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica». Lo dispone un'ordinanza sul coronavirus emessa dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Con il provvedimento del governatore lucano è stato inoltre disposto che «i sindaci di tutti i comuni della Basilicata in collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali censiranno i cittadini provenienti dalle stesse regioni».

Ore 7.53 - Il Kuwait ha segnalato oggi i primi tre casi di contagio di coronavirus. Il piccolo emirato arabo del Golfo si aggiunge così agli altri Paesi mediorientali: Bahrain (primo caso segnalato stamani), Iran, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Libano e Israele.

Ore 7.49 - Primo caso di nuovo coronavirus in Bahrein. Secondo il ministero della Salute di Manama, si tratta di un cittadino del Bahrein che è tornato nel Paese dall'Iran. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Bna.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Cina riapre i voli per i non residenti da Wuhan: autorità allentano il blocco totale

LEGGI ANCHE Coronavirus, la Cina riduce il livello di allerta in sei province

Ore 4.52 - La Cina ha riportato ieri altri 150 morti (erano stati 97 sabato) da coronavirus e 409 nuovi casi (648) di infezione accertati. Lo si legge nell'aggiornamento quotidiano fornito dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc). Il totale dei decessi, includendo quindi gli aggiornamenti di domenica, è aumentato a 2.592, con i contagi accertati che si sono portati a 77.150 e i dimessi dagli ospedali saliti a 24.734, con un aumento di 1.846 unità. La provincia dell'Hubei, l'epicentro dell'epidemia, ha avuto ieri 149 morti, 398 nuove infezioni e 1.439 guarigioni, facendo salire i numeri complessivi, rispettivamente, a 2.945, 64.287 e 16.738. Un solo morto di ieri, invece, è relativo alla provincia di Hainan.

Ultimo aggiornamento: 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA