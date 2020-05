Virus, più contagi tra le donne ma meno vittime: uomini 3 morti su 4 nella fascia 40-59 anni

Coronavirus, le donne si contagiano di più, ma muoiono di meno. Prendiamo la fascia di età tra i 40 e i 59 anni: tre volte su quattro la vittima è un uomo. I dati elaborati dall’Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi. A inizio epidemia, i positivi erano in maggioranza uomini, ma con il passare dei giorni la situazione è mutata. Secondo l’ultimo report le donne rappresentano il 54,1 per cento degli oltre 230mila casi positivi registrati in Italia.

L’età media è di 62 anni, mentre si conferma che nella stragrande maggioranza dei casi le condizioni dei pazienti non sono preoccupanti (e la percentuale di chi non presenta sintomi, tra quelli rilevati come positivi, aumenta di giorno in giorno). Se si sommano coloro che non hanno sintomi, a coloro che ne hanno pochi o leggeri si arriva al 73,5 per cento. A questi si aggiunge il 7,3 per cento con sintomi la cui gravità non è definita. In altri termini i pazienti in condizioni critiche sono il 2,3 per cento, quelli in condizioni severe il 16,9.

Bene, ma se il 54,1 per cento dei positivi è di, significa che le donne rappresentano anche la maggioranza dei decessi? No, è vero l’opposto. I dati dell’Istituto superiore in questo caso sono aggiornati alla settimana scorsa. Emerge che il 59,5 dei morti sono uomini, una differenza significativa.

Vale per quasi tutte le fasce di età, con picchi che fanno riflettere: tra i 30 e i 39 anni i morti sono al 67,1 per cento uomini; tra i 40 e i 49 addirittura questa percentuale sfiora il 74 per cento, per toccare il 77 per cento tra i 50 e i 59 anni: di fatto chi muore in età compresa tra i 40 e i 59 anni in tre casi su quattro è di sesso maschile. Le donne sono maggioranza tra le vittime solo oltre i 90 anni (facilmente spiegabile per la maggiore longevità) e tra i bambini (su 4 casi tre erano femmine).

