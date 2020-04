Coronavirus e cure a casa; manca il piano, medici senza protezione

«Non ci sarà contagio zero. Dovremo mettere toppe in continuazione dando per assunto che il virus continuerà a circolare. Ogni volta che si creeranno dei cluster dovremo essere prontissimi a identificarli e a contenerli. Dobbiamo rafforzare la medicina del territorio, le app sono utili ma servono uomini». Non poteva essere più chiaro Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, durante la conferenza stampa della Protezione civile di ieri pomeriggio. Abbassata la pressione sugli ospedali, decongestionate parzialmente le terapie intensive delle zone rosse, condivisa grosso modo la regia sui tamponi, al pettine resta il nodo dei nodi: l'assistenza sul territorio, dove in questi anni sono stati smantellati distretti, sono state fatte riorganizzazioni, sono state promesse e avviate riforme spesso lasciate a metà.

Le misure di distanziamento sociale delle ultime settimane sono state indispensabili per schiacciare e allargare la curva epidemica, cioè per abbassare il numero di morti e contagi. Ma la crisi non è alle spalle, lo dicono tutti gli esperti. Nella fase iniziale non si sapeva come avrebbe evoluto la malattia, per cui sono stati lasciati a casa centinaia di pazienti lievi che poi sono peggiorati e portati in ospedale in condizioni gravi, intasando le terapie intensive. Ma se questo gap di conoscenza è fisiologico quando arriva una patologia sconosciuta, nell'emergenza è emersa una medicina del territorio debole, non abituata a gestire le acuzie. Una prova è anche la carenza di scorte di dpi negli ambulatori: «Negli ultimi anni i medici di famiglia sono stati più burocrati che dottori. L'ospedale dev'essere il luogo dove si fa l'urgenza e la complessità, la cronicità la devi tener fuori. Nel Lazio in parte la medicina del territorio sta funzionando come filtro. I servizi territoriali non sono solo il medico di famiglia, su cui non può gravare un peso insostenibile, ma i laboratori di analisi, di radiologia. Negli ultimi anni tutto è stato ridimensionato e oggi ne paghiamo lo scotto. Servirebbero infettivologi, ma sono anni che non se ne formano più o sono pochissimi perché sono mancati gli sbocchi professionali», Spiega Mauro Mazzoni, medico del territorio e coordinatore nazionale del sindacato Fassid: «I colleghi delle aree rosse si sono attrezzati da soli con quello che avevano, molti si sono contagiati e sappiamo che più di cento sono morti. Parliamo da mesi di mascherine, ma non arrivano. Come mai? È tutto uno scaricabarile. Il coordinamento della pandemia doveva essere centralizzato, invece ogni regione fa a modo suo. Infatti parla più il ministro per gli Affari regionali Boccia di quello della Salute. E finché mancano le mascherine, possiamo parlare di app e tracking digitale?».



Che i dispositivi di protezione continuino a mancare lo conferma anche, presidente dell'Ordine dei medici di Milano: «Al 13 aprile ancora mancano i dpi ai nostri medici sul territorio, abbiamo fatto la prima richiesta a febbraio. Su questo ha pesato anche la posizione dell'Oms che con il position paper del 27 febbraio diceva che bastava la mascherina chirurgica per affrontare i pazienti. Finora ci è andata di lusso su Milano, non oso immaginare se fosse arrivata un'ondata di contagi tipo Bergamo», precisa senza mezzi termini. «Sono orgoglioso di avere un servizio sanitario pubblico-privato di eccellenza negli ospedali per i tumori o la chirurgia complessa, ma poi devi gestire la cronicità, non bastano i piani con le belle parole, non puoi distruggere il territorio. In questa emergenza il territorio non è stato considerato, si è arrivati all'assurdo che le ricette dei farmaci le facevano in ospedale. Per questo arrivato il coronavirus, il piano è stato solo puntare sull'ospedale e correre a fare rianimazioni e terapie intensive. Così migliaia di medici, non solo quelli di famiglia, ma anche quelli nelle Rsa e nei reparti ospedalieri non covid, sono stati lasciati a curare i pazienti, senza protezioni e senza una strategia. Questo ha alimentato il contagio. E vale anche per infermieri e tutti gli altri professionisti», spiega ancora Rossi che insieme agli altri presidenti degli ordini dei medici lombardi nei giorni scorsi ha scritto una lettera ai vertici di Regione Lombardia con l'elenco puntuale di tutti gli errori commessi nella gestione dell'emergenza. «Per scrivere quella lettera ci abbiamo messo una giornata intera, e rappresenta il punto di vista dei medici lombardi, non è un atto sindacale o di parte come qualcuno dalla Regione», ha commentato. «Ormai gli errori ci sono stati, ma l'errore più grosso è non ammettere di aver commesso errori. Il rischio è perseverare e questo può provocare altri guai. Dobbiamo convivere ancora a lungo con il virus e i modelli ci sono, per esempio il Sacco ha messo a punto una rete per monitorare i dimessi, è quella la direzione per tracciare i contagi. Bisogna dotare i medici di famiglia di saturimetri e poi c'è la rete informatica da sistemare. Va fatto subito o sarà un disastro».

C'è il tema delle cure domiciliari, spiega ancora Rossi: «Va spiegato che non esistono ancora protocolli per le terapie a casa. Hanno permesso la prescrizione dell'idrossiclorochina, ma per i suoi effetti collaterali va usata previe analisi del sangue. Una cosa banale nei momenti normali, ma in questi giorni anche un emocromo può essere difficile da fare. Non è immaginabile poi utilizzare a casa le terapie sperimentali che solo gli specialisti possono prescrivere». Da qualche settimana sono attive in 12 regioni le Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), squadre composte da medici e infermieri che si recano in casa dell'ammalato per rilevare i parametri, che affiancano i medici di famiglia, ma anche queste unità non possono fare i tamponi o prescrivere farmaci e che in questo senso appaiono utili supporti ma armi spuntate per questa emergenza. C'è infine il tema dei contagi familiari, che insieme al fronte di quelli ospedalieri, restano la carne viva del contagio. In questi giorni in quasi tutte le regioni si stanno organizzando Covid hotel in cui alloggiare i pazienti dimessi ma non ancora negativi al tampone, ma non esistono ancora spazi per separare i positivi dai loro familiari. La strada per potenziare il territorio è ancora in salita.

