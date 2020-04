Coronavirus, l'allarme del cardiologo Severino: «Dimezzati i ricoveri per infarto»

Da quando la pandemia da coronavirus si è diffusa in Italia, le Divisioni di Cardiologia e le Unità Coronariche presentano numerosi letti liberi. Il fenomeno riguarda indistintamente sia le strutture ospedaliere che quelle universitarie, sia quelle pubbliche che private, al Nord come al Centro e al Sud, nei grossi centri hub come in quelli più periferici. «In alcuni i casi - conferma al Mattino il dottor Sergio Severino, direttore della cardiologia dell'ospedale Cotugno - a cominciare proprio dalle province lombarde maggiormente colpite dal Coronavirus, le Unità Coronariche sono state trasformate in Terapie sub intensive ed Intensive Covid ed attrezzate con i dispositivi per la ventilazione meccanica invasiva e non invasiva dei pazienti più compromessi».



«Una recente indagine della Società Italiana di Cardiologia su circa 50 Unità Coronariche uniformemente distribuite sul territorio nazionale, prendendo a campione la settimana di marzo dal 12 al 19 del 2020 e confrontandola con la settimana dal 12 al 19 marzo 2019, ha messo in evidenza che i ricoveri per infarto si sono ridotti di circa il 50 per cento; mentre quelli per scompenso e per malfunzionamento di device intracardiaci sono diminuiti di circa un terzo e cosi’ via per le altre patologie. Risultati analoghi sono riportati in una survey della Società Europea di Cardiologia estesa a diversi paesi europei. Lo sgomento e la frustrazione dei medici, consapevoli che il calo dei ricoveri non sia secondario ad una “miracolosa” e improvvisa riduzione della incidenza di tali malattie, deve far riflettere sulle ipotesi plausibili che possano interpretare tale fenomeno».

Sta dicendo che siamo di fronte ad una psicosi da pericolo di contagio?

«Certamente la psicosi del contagio, soprattutto nelle fasi iniziali della pandemia quando gli ospedali apparivano come fonte della diffusione, ha giocato un ruolo determinante nel tenere lontano i pazienti con sintomi da infarto o a ritardarne l’arrivo in Pronto Soccorso, con grave compromissione della efficacia terapeutica, che poi è decisiva per patologie come l’infarto che vedono nella tempestività dell’intervento l’opportunità di ridurre al massimo il danno cardiaco) . In parte può anche aver contribuito il sovraccarico delle strutture di emergenza del 118 coinvolte dalla gestione di pazienti con grave insufficienza respiratoria».

Ma dietro questo calo di ricoveri da sintomi d'infarto può esserci anche dell'altro?

«Secondo alcuni studiosi l'impatto - non facilmente quantizzabile, ma comunque meritevole di considerazione - che un diverso stile di vita con meno stress, meno inquinamento, meno spostamenti, meno interazioni sociali possa aver avuto nel determinismo di fenomeni fisiopatologici complessi responsabili di un infarto miocardico esiste».

Qual è la situazione, ad oggi, nelle Divisioni di Cardiologia?

«Abbiamo numerosi letti liberi: i ricoveri programmati ritenuti non urgenti sono stati infatti temporaneamente sospesi. Tuttavia non sempre è facile qualificare come ordinario o elettivo un ricovero di un cardiopatico, cioè di un paziente che è ad esempio in lista d’attesa per sottoporsi ad una angioplastica coronarica o all’impianto di una protesi valvolare o per la ottimizzazione di una terapia per lo scompenso cardiaco».

Quanto tempo si può aspettare senza che la patologia cardiovascolare avanzi e peggiori in maniera irreversibile?

«Appena qualche mese fa si era costretti a fare salti mortali per assicurare un posto letto a tutti i pazienti cardiopatici che ne avevano necessità. Ora non infrequentemente succede che i pazienti convocati dalla lista perché ritenuti più urgenti, chiedano di rimandare il ricovero, pur se ampiamente rassicurati sulla esistenza di percorsi separati: e cioè degenze in aree differenziate per pazienti No Covid e Covid o sospetti tali. La paura di contrarre l’infezione da Coronavirus è quasi sempre vincente sul timore della progressione della cardiopatia».

Che cosa accadrà adesso?

«Purtroppo solo nei prossimi mesi, quando ci auguriamo tutto sarà finito, saremo in condizione di valutare le conseguenze - i cosiddetti “danni collaterali” - in termini di mortalità e morbilità della nostra popolazione causata dalla pandemia Coronavirus».

