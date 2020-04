Coronavirus, come si comporta parlando con e senza mascherina: l'esperimento

LEGGI ANCHE

Un recente esperimento del National Institutes of Health a Bethesda, Maryland, negli Stati Uniti, mostra come le goccioline di saliva si muovano nell'aria in modo diverso durante una conversazione, indipendentemente dal fatto che il mittente indossi o meno una mascherina, come riferito dal New England Journal of Medicine., ripetendo la frase «stai in salute» all'interno di una scatola di cartone. «Le goccioline più grandi cadono rapidamente, mentre quelle piccole riescono a raggrupparsi e a rimanere sospese nell'aria», affermano gli esperti commentando il loro studio., mentre se pronuncia la stessa frase con un panno bagnato sulla bocca, il numero di gocce che diffonde diminuisce.Harvey Fineberg, presidente del comitato permanente per le malattie infettive emergenti della US Academy of Sciences, ha osservato che tutte le goccioline di saliva che escono da un essere umano «parlando o respirando» sono in grado di trasportare un virus, indipendentemente dalle dimensioni.