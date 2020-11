Covid, il ministro Manfredi guarda al futuro: «L'idea ospedalo-centrica non regge più»

«Oggi tocchiamo con mano che un'idea molto 'ospedalo-centrica' non è più sostenibile». Lo ha detto Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e ricerca, intervenendo alla conferenza stampa virtuale «Healthtech Innovation Hub - Il polo per lo sviluppo delle tecnologie mediche in Italia», organizzata dall'Università Federico II di Napoli. Una visione che non regge più, soprattutto «per una società fatta da persone sempre più anziane». «Diventa necessario pensare a un nuovo concetto di prossimità - ha affermato - che si può ottenere solo con le nuove tecnologie, con grande vantaggio per il paziente e per lo Stato».

Sulla ricerca e l'innovazione «abbiamo bisogno di una visione sovranazionale, dobbiamo lavorare con i partner europei, le risorse ci sono e avremo anche la capacità di spendere». A dirlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo alla conferenza «Healthtech Innovation Hub - Il polo per lo sviluppo delle tecnologie mediche in Italia», organizzata dall'Università Federico II di Napoli.

Ultimo aggiornamento: 16:42

