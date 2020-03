Ilaria Capua: «Virus più aggressivo negli uomini. Le donne potrebbero tornare al lavoro prima»

«Il virus è più aggressivo negli uomini. Si potrebbe pensare di far tornare prima al lavoro le donne». É la proposta avanzata dalla virologa Ilaria Capua durante l'intervento a DiMartedì. «É un dato molto interessante che va confermato in tutte le sfaccettature. Il numero di donne positive che sviluppano malattie gravi e muoiono è inferiore. La scienza ci sta dicendo qualcosa che può essere utilizzata nel periodo della post-quarantena. Per prima cosa dobbiamo pensare alle persone più fragili che vanno protette. Poi si può pensare di usare le donne come semafori rossi e di farle tornare a lavoro prima». Poi la scienziata ha aggiunto scherzando: «Magari troverete l'ufficio in ordine o forse non troverete più la sedia».

Ultimo aggiornamento: 17:25

