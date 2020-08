Coronavirus, Iss: «Indice Rt superiore a 1 in 9 regioni, 225 i nuovi focolai»

, dal report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e del Ministero della Salute emerge che l'indice Rt è uguale o superiore a 1 in 9 regioni, mentre sono 225 i nuovi focolai.Il valore dell'indice di trasmissione Rt, negli ultimi 14 giorni, è stimato «pari o superiore ad 1 in nove Regioni dove si sono verificati nelle ultime 3 settimane recenti focolai, ma senza comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali». È quanto emerge dal report Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio della situazione italiana in particolare dal 3 al 9 agosto. «Le stime Rt tendono a fluttuare in alcune Regioni/Province autonome in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. In alcune realtà regionali, anche se i casi sono diminuiti - si legge - continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SarsS-Cov-2 è ancora rilevante.