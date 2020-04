Coronavirus Italia, il flop dell'assistenza a casa: caos e protocolli mai attuati

Medici, infermieri, ospedali, tamponi, mascherine, Dpi, respiratori, terapie intensive. Se ci potesse essere un grande cloud' con le parole più ricorrenti nei primi tre mesi al fronte Covid-19, forse queste sarebbero le più significative, quelle con cui ogni italiano si è abituato a convivere. Subito a seguire le parole virus, terapie, vaccini, con buona pace dei profeti dell'antiscienza, temporaneamente zittiti e confinati negli scantinati del complottismo. Nei primi due mesi del contagio, mentre nelle dichiarazioni ufficiali del Governo echeggiava non senza una certa retorica l'elegia del nostro Servizio sanitario nazionale, «uno dei migliori del mondo», sul fronte bollente del contagio, nelle zone rosse del Nord, ospedali, ambulatori, residenze sanitarie assistenziali pagavano dazio dell'inefficienza e degli errori di programmazione e di comunicazione istituzionale.

Ora si parla molto di assenza di piani pandemici, ma in realtà, oltre a una cornice straordinaria, sarebbe bastata una corretta gestione ordinaria. Scopriamo solo a epidemia iniziata che pressoché ovunque mancano i dispositivi di protezione individuali per gli operatori sanitari. Nelle settimane precedenti nessuno li acquista per tempo, prima che diventino beni di lusso, sul mercato mondiale dei dispositivi. Solo con il decreto-legge del 17 marzo viene nominato Domenico Arcuri, Ad di Invitalia, come Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, incaricato di monitorare anche della produzione e degli acquisti dei Dpi. Così le cose iniziano a marciare, le forniture riprendono, le mascherine iniziano a essere prodotte anche da noi, col bollino di Iss e Inail. Nei prossimi giorni bisognerà assicurare l'approvvigionamento di reagenti per i tamponi, oltre ai test sierologici su cui sta per arrivare il via libera e che saranno indispensabili per la famosa patente di immunità necessaria per riprendere a lavorare.



Oltre ai contagi in corsia di cui si è tanto parlato, emerge nelle ultime settimane il ruolo rimasto a lungo sullo sfondo di migliaia di medici di famiglia che affrontano letteralmente a mani nude i primi casi di sospetto contagio, recandosi in visita agli ammalati, i quali a loro volta restavano in casa con ignari familiari, poi esposti alla malattia in una catena infinita di contagi accidentali che è diventata nei giorni successivi il colonnino dei morti e dei malati che ogni sera viene comunicato dalla Protezione civile. Oggi sappiamo dall'aggiornamento epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità che sono 14.066 i contagiati tra chi lavora a contatto con i pazienti. Medici ospedalieri (1.022), medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (117) e altri medici (335), infermieri e ostetrici (2.027), operatori socio-sanitari (1.466), altri professionisti (1.102), personale amministrativo (147). Il setting assistenziale dove si è verificata l'infezione è quello ospedaliero, incluso il servizio 118 (840), la specialistica ambulatoriale (141), l'assistenza residenziale (370) e le case di riposo (467). Il caso Codogno esplode con la sua virulenza dopo il 21 febbraio, da allora è una corsa contro il tempo e migliaia di contagi sono già avvenuti, come dimostra l'affollamento nei reparti infettivi e nelle terapie intensive. Le aree colpite, per la gravità della situazione, scelgono la via maestra dell'ospedalizzazione, ai medici di medicina generale in un tempo si danno indicazioni vaghe senza protocolli terapeutici: sono il punto di riferimento per il paziente asintomatico o lieve che può restare a casa, ma tutta la gestione clinica è in capo agli ospedali. Nel pieno dell'emergenza, sappiamo che invece a casa rimangono migliaia di pazienti che ordinariamente sarebbero stati inviati in ospedale, ma che non hanno potuto essere accolti per saturazione dei posti letto. A molti di loro non sarà fatto il tampone e restano casi fantasma, non conteggiati. «Nella gestione dell'emergenza covid-19 è mancato il territorio». Così spiegano i grandi scienziati come il bergamasco Silvio Garattini, così denunciano da giorni i sindacati che rappresentano i medici di famiglia hanno alzato la voce per gli errori commessi soprattutto nella regione Lombardia. Oggi i medici morti sono 109 e 28 gli infermieri. Pochi giorni fa la Federazione degli Ordini dei Medici della Lombardia ha scritto ai vertici regionali chiedendo una «necessaria presa d'atto degli errori occorsi» e l'«aggiustamento impostazione strategica per affrontare prossime fasi epidemia». «La situazione disastrosa - spiegano i medici - può essere in larga parte attribuita all'interpretazione della situazione solo nel senso di un'emergenza intensivologica, quando in realtà si trattava di un'emergenza di sanità pubblica. La sanità pubblica e la medicina territoriale sono state da molti anni trascurate e depotenziate nella nostra Regione». La percentuale di medici infetti in Lombardia è la più alta del paese il 13%, a fronte del 9% nazionale. Uno dei cardini del metodo scientifico è che dagli errori si può imparare, servirà farlo per far ripartire il Paese ed evitare una seconda ondata di contagi che l'Oms avverte essere potenzialmente più pericolosa della prima.