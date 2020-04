Coronavirus Italia, il piano del 2009 per la lotta alla pandemia è rimasto nel cassetto

Fiumi di parole. Il piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale del 2009, è un corposo documento di 77 pagine che a sua volta aggiorna il piano pandemico del 2002 e quello del 2005. Nei giorni scorsi l'ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin ha segnalato in un'intervista di averlo aggiornato «durante il mio mandato è stato predisposto e trasmesso alle Regioni, che poi lo dovevano effettuare secondo le linee guida. Credo siano state fatte alcune simulazioni anche recentemente. Non credo sia stato aggiornato però da parte del passato governo». Ora a quale aggiornamento facesse riferimento non è chiaro, visto che - come spiega il sito del ministero della Salute - «dal 1998 il nostro Paese si è impegnato nella produzione di piani pandemici diretti al contenimento di eventuali pandemie influenzali. Seguendo linee guida OMS è stato prodotto un piano pandemico italiano, aggiornato nel 2002 e successivamente nel 2009».



Da giorni il dibattito mediatico tira in ballo il piano che avrebbe potuto e dovuto mettere in grado tutti gli attori istituzionali di eseguire gli ordini, ai posti di comando, pronti a scattare alle prime avvisaglie di un pericolo pandemico. In Germania, oltre alla ricchezza di mezzi e di organizzazione, hanno regolarmente aggiornato e trasmesso il piano pandemico all'Oms, come l'agenzia richiede ai governi fin dal 2003, e quando nelle settimane scorse è stato chiaro il quadro della situazione, ognuno si è messo al proprio posto e sono scattati i programmi operativi concordati, inclusi i rifornimenti di dispositivi di protezione, le risorse umane e le modalità di distribuzione dei pazienti.

L'incipit del nostro Piano del 2009 dice tutto: «Dalla fine del 2003, da quando cioe i focolai di influenza aviaria da virus A/H5N1 sono divenuti endemici nei volatili nell'area estremo orientale, ed il virus ha causato infezioni gravi anche negli uomini, e diventato piu concreto e persistente il rischio di una pandemia influenzale». E dunque «per questo motivo l'Oms ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo linee guida concordate (...) Esso rappresenta il riferimento nazionale in base al quale saranno messi a punto i Piani operativi regionali».

Il Piano si articola secondo le sei fasi pandemiche dichiarate dall'Oms, «prevedendo per ogni fase e livello, obiettivi e azioni». Bene, sulla carta c'è tutto. Ripercorrere le fitte pagine ricche di spiegazioni e articolazioni fa aumentare la consapevolezza che sulla carta tutto è chiaro ed efficiente, inclusa la diversificazione dei livelli di intensità di sorveglianza, prevenzione e attacco alla malattia quando si manifesta. «Gli interventi di sanita pubblica che possono risultare efficaci per limitare e/o ritardare la diffusione dell'infezione sono basati sulla riduzione dei contatti tra persone infette e persone non infette, e/o sulla minimizzazione della probabilità di trasmissione dell'infezione in caso di contatto attraverso comuni norme igieniche e misure di barriera (ad es. dispositivi protezione individuale, DPI)», potremmo scriverlo oggi questo passaggio tanto appare cruciale, da manuale.



Un piano che ovviamente sconta i limiti del tempo che è trascorso, ma che come ci spiega, già ordinario di Microbiologia e fino al 2010 direttore della Prevenzione dell'Istituto superiore di sanità, che allora contribuì alla stesura del testo: «Da allora non mi risulta ci siano stati aggiornamenti, l'ultimo piano è del 2009. I piani pandemici hanno due caratteristiche: la prima è fornire una preparazione generale per una pandemia, qualunque sia l'agente infettivo, poi c'è una parte specifica sulla situazione che si pensa stia avvenendo». Ma un virus come quello che sta tenendo il mondo sotto scacco, con la sua imprevedibilità e la caratteristica di provocare un'alta percentuale di malati asintomatici altamente contagiosi si poteva mai prevedere? Secondo gli esperti, la parte clinica, la conoscenza dell'andamento della patologia, è sempre un'incognita, ma quello che fa la differenza è l'infrastruttura sanitaria del Paese e la capacità di scendere in battaglia con eserciti, armi e munizioni. «Un piano pandemico dev'essere sufficientemente generico per dare indicazioni operative a seconda dell'emergenza, ma deve far scattare la logistica, l'organizzazione delle risorse umane, prevedendo i rischi. Poi ogni piano va aggiornato lavorando sulla situazione. Nessuno poteva prevedere un'epidemia scaturita da soggetti asintomatici o da chi ha un po' di tosse: la Sars o l'aviaria non aveva soggetti asintomatici infettivi. Quindi oggi, dobbiamo dire che la situazione è stata particolarmente difficile da inquadrare. Non aver avuto un piano pandemico ha reso tutto ancora più difficile da inquadrare».

Il professore Cassone insieme al collega Andrea Crisanti dell'Università di Padova ha spiegato già il 22 marzo in un articolo sul britannico Guardian qual era il modello Veneto e perché per il Covid-19 è così importante individuare i positivi e tracciare i contagi, insieme alla separazione dai contagiati in primis dei sanitari. «Ogni giorno impariamo qualcosa di questo virus, cambiano gli scenari - precisa Cassone - In Italia siamo stati particolarmente sfortunati, una sfiga senza precedenti, perché il coronavirus è arrivato a tradimento e ha potuto circolare indisturbato per quasi un mese, cosa che altrove è successo in maniera molto minore, ma abbiamo anche avuto un grave problema di impreparazione. A tutto questo aggiungiamo la posizione dogmatica dell'Oms sulla strategia dei tamponi, quando neanche all'Agenzia era chiaro il comportamento del virus. Ora sappiamo che i soggetti asintomatici sono il vero rebus e hanno complicato moltissimo la storia dei contatti. Il Veneto, anche per merito del prof. Crisanti e degli altri esperti, ha capito subito il pericolo del contagio da asintomatici e ha agito in maniera pragmatica indagando sui verosimili contatti».

I risultati si vedono nei dati delle tabelle diffusi ogni sera dalla Protezione civile. Per questo torna il tema del piano pandemico che non c'è: è lì che va progettata l'infrastruttura, è lì che devono essere programmate le risirse umane, inclusi i percorsi formativi, compresi quelli dei laboratori, cioè dove si fanno i tamponi, che rischiano di rimanere senza reagenti e dove si dovranno immaginare i percorsi per il patentino di immunità per tornare alla normalità.

