Coronavirus, Aifa valuterà l'Ivermectina contro l'infezione da Covid 19

L'ivermectina, antiparassitario contro la scabbia e già utilizzato contro i virus Hiv, Zika, Dengue, West Nile e virus influenzali, sarà valutato dall'Agenzia italiana del farmavo (Aifa) contro l'infezione da coronavirus. Il farmaco è già disponibile sul mercato e approvato dall'Ente statunitense per i farmaci Fda come antoparassitario contro la scabbia.

Coronavirus, «farmaco Ivermectin lo uccide in 48 ore»: la scoperta nei laboratori australiani

Negli studi condotti dai ricercatori australiani sulle colture cellulari al Biomedicine Discovery Institute (BDI) della Monash University, come riportano The Canberra Times e il Daily Mail, è stato scoperto che l'Ivermectin riesce a eliminare la carica virale del Coronavirus in 48 ore.



Ultimo aggiornamento: 14:23

