Coronavirus, Lombardia: 242 nuovi positivi e 14 morti, calano i ricoveri

Coronavirus, il bollettino della Lombardia oggi conta 242 nuovi positivi e 14 morti, mentre calano i ricoveri. Sono 242, dunque, i nuovi positivi al Covid in Lombardia, di cui 58 dopo test sierologico, con una percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi del 2,1%. Lo rende noto la Regione. L'assessore Giulio Gallera sottolinea «un ulteriore calo di 10 pazienti nelle terapie intensive e di 106 pazienti nei reparti di degenza». I ricoverati in intensiva sono 59, quelli non in terapia intensiva 1.796, 106 meno di ieri, giornata in cui si sono registrati 14 decessi, per un totale di 16.480 da inizio epidemia.

Gallera: scendono ancora ricoveri in terapia intensiva, aumentano guariti. «Dei 242 nuovi positivi di oggi, 58 sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito di test sierologico. Nel complesso, 128 casi odierni risultano 'debolmente positivì ovvero, come affermano gli esperti, con carica virale molto bassa. Si tratta quindi di persone, nella maggior parte dei casi, clinicamente guarite, ma in attesa di una negativizzazione completa. Da rilevare inoltre un ulteriore calo di 10 pazienti nelle terapie intensive e di 106 pazienti nei reparti di degenza». L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta così i dati da Coronavirus relativi alla giornata di oggi. Su 11.559 tamponi effettuati sono infatti 242 i nuovi casi di positivi al coronavirus, con una percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi del 2,1 per cento. Oltre ai ricoverati in terapia intensiva, sono calati anche i ricoverati non in terapia intensiva, oggi 106 in meno rispetto a ieri. Oggi sono leggermente aumentati i decessi, 14 contro i 9 registrati ieri, mentre sono calati i guariti/dimessi, 489 contro il +877 registrato ieri.

