Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 25 agosto: 119 nuovi positivi e nessun decesso. Quasi 200 guariti

Ultimo aggiornamento: 18:15

i dati della Lombardia aggiornati a oggi 25 agosto, comunicati dalla Regione sui suoi canali ufficiali: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore(di cui 23 debolmente positivi). Stabili i malati in terapia intensiva (15, come ieri), aumentano leggermente i ricoverati con sintomi (158, 5 in più), mentre i dimessi/guariti sono 196 in più. Quasi diecimila i tamponi effettuati (9.879).Per quanto riguarda le singole province, 37 casi a Milano (di cui 19 in città), 25 a Brescia, 15 a Como, 6 a Pavia e Monza-Brianza, 5 a Bergamo e Varese, 2 a Mantova, 1 a Lecco e Sondrio. Zero casi invece nelle province di Cremona e Lodi.