Coronavirus, Lopalco: «Focolai causati da chi va in giro o al lavoro con la febbre»

«Con la febbre si sta a casa, abbiamo avuto importanti focolai» di Coronavirus «causati anche da professionisti che sono andati in giro con la febbre, questo oggi non è ammissibile». È la raccomandazione fatta dal professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force regionale pugliese per l'emergenza Coronavirus (e candidato al Consiglio regionale), al termine della riunione che si è svolta questa mattina in prefettura a Bari per fare il punto sulla pandemia.

«Dobbiamo convivere con il virus che circola - ha ricordato Lopalco - oggi il virus lo conosciamo, sappiamo come gestirlo. Dobbiamo trasformare quella che sino a ieri era una emergenza sanitaria in normale, ordinaria amministrazione di una epidemia. Noi siamo pronti, le regole ci sono. Abbiamo regolamentato ogni attività: i controlli ci sono e sono migliaia e migliaia. Il mio appello è quello a ristabilire una forte alleanza tra il cittadino pugliese, lo Stato e la sanità. Serve un pò di attenzione - ha concluso - cerchiamo di stare distanti, indossiamo la mascherina quando siamo in presenza di sconosciuti e nei luoghi chiusi soprattutto e laviamoci le mani».



