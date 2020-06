Coronavirus, Lopalco: «Il virus circola ancora in maniera nascosta, non va abbassata la guardia»

Il coronavirus circola meno ma non è scomparso. A parlare della situazione attuale è il professror Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, ordinario di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Pisa e coordinatore scientifico della task force della Regione Puglia per l'emergenza Covid-19.



L'esperto a FanPage parla di un'attenuarsi dell'ondata pandemica che però non si traduce con la scomparsa del virus, motivo per cui invita tutti ad avere ancora molta prudenza. L'esperto chiarisce: «Io credo che il virus, in maniera subdola e nascosta, circoli un po’ in tutte le regioni. Anche nei giorni scorsi abbiamo visto che sono stati identificati dei focolai», secondo Lopalco, quindi, questo tipo di andamento potrebbe proseguire per tutta l'estate.



Ultimo aggiornamento: 10:47

L'esperto ammette che gli spostamenti faciliteranno la diffusione del virus ma specifica che non è necessaria, secondo lui, una nuova chiusura. «Nel momento in cui abbiamo alta la guardia e messo in sicurezza le strutture “delicate”, come gli ospedali e le case di riposo, quello che va fatto è cercare di avere un po’ di prudenza nelle relazioni social», chiarisce