Studio francese: «Il Coronavirus muore a 90 gradi». A temperature più basse può riprodursi

nuovo studio scientifico effettuato all' Università di, che evidenzia come il coronavirus possa resistere a temperature superiori aI ricercatori dell' Università dihanno preso in esame diversi ceppi dicon cui hanno infettato le cellule renali di una scimmia . Il risultato: alcuni ceppi siano morti a 60 gradi, mentre altri erano ancora in grado di riprodursi. Per far morire completamente tutti i ceppi della temperatura è stata aumentata di oltre trenta gradi.Secondo lo studio condotto a