Coronavirus, Diasorin: «Test anticorpi pronti entro fine aprile»

I test sugli anticorpi potrebbero essere pronti a fine aprile. DiaSorin ha completato presso il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico ad alto volume di processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal SARS-CoV-2. La Società, si legge in una nota, sta lavorando per ottenere il marchio CE e l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) della Food and Drug Administration (Fda) entro la fine di di aprile.

Ultimo aggiornamento: 08:40

