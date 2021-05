Coronavirus, ricoveri ancora in calo ma anche 4 uomini morti in un giorno nelle Marche

ANCONA - Marche in zona gialla Covid, ma il "monitoraggio" di sette comuni che sforano la soglia dei contagi induce a non abbassare la guardia. Oggi, mercoledì 5 maggio, il Gores ha segnalato 4 morti nelle Marche. Si tratta di 4 uomini, tutti con patologie pregresse e con età comprese tra 82 e 91 anni.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 2.957 persone. Si tratta di 1.661 uomini e 1.296 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (970), seguita da Ancona (943), Macerata (494), Fermo (282) e Ascoli (236). Sono 32 le vittime provenienti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

CALANO ANCORA I RICOVERATI

Scendere ancora i ricoverati Covid negli ospedali delle Marche, arrivati a 459, -16 rispetto a ieri. Calano i pazienti in terapia intensiva (68, -1) e nei reparti non intensivi (268, -15), mentre restano fermi a 123 quelli in semi intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 5.514 (-21), 12.156 le persone in quarantena.