Coronavirus, Oms: «Minaccia mondiale virus ora molto alto»

La minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale è stata elevata a livello «molto alto». Lo ha detto il direttore generale dell' Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing a Ginevra sull'epidemia. Nelle ultime 24 ore in Cina sono stati registrati 329 nuovi contagi da coronavirus - ha specificato l'Oms -, il minimo in oltre un mese. In totale in Cina sono stati riportati 78.959 contati, comprese 2.791 vittime. Fuori dalla Cina i casi sono in totale 4.351 in 49 Paese, con 67 vittime confermate.

Le persone risultate positive nei Paesi che fino a ieri non avevano registrato casi di contagio avevano tutte legami con l'Italia. «I nostri epidemiologi stanno monitorando continuamente gli sviluppi e abbiamo aumentato la valutazione del rischio di diffusione del contagio e il rischio di impatto del Covid-19 a livello globale è molto alto», ha detto, sottolineando che «il continuo aumento di contagi e del numero di Paesi coinvolti in pochi giorni è chiaramente motivo di preoccupazione». Tuttavia, come già ribadito più volte dall' Oms, «c'è ancora possibilità di contenere il coronavirus se saranno varate misure aggressive, anche per rilevare in modo tempestivo i contagi, isolarli e identificare la rete di contatti».

E se da un lato l'Oms lancia un allarme ben preciso sul rischio contagi mondiali, dall'altro cerca di tranquillizzare il Brasile. L'Oms ritiene, infatti, che non ci siano ragioni perché ci sia «panico» in Brasile per il coronavirus, dopo che è stato confermato nel Paese il primo caso - una persona tornata la scorsa settimana da un viaggio in nord Italia - e dopo un notevole aumento di casi sospetti.



«Non c'è motivo di andare nel panico, le persone sono ansiose e questo è normale, è normale che gli esseri umani abbiano dei dubbi quando accade qualcosa di nuovo ma di questo virus, che è nuovo, ne sappiamo più d' altri virus», ha detto Socorro Cruz , la rappresentante dell' Oms in Brasile. «Abbiamo più ricerche, abbiamo più informazioni sulla trasmissione, sul trattamento, su quanto i casi possono essere gravi, su quali sono le popolazioni più colpite», ha aggiunto Cruz in un'intervista al canale Globo News.

Mercoledì, il direttore generale dell' Oms, Tedros Ghebreyesus, aveva dichiarato a Ginevra che il Brasile doveva prendere iniziative «più decisive» per prevenire la diffusione della malattia. Come capo dell' Oms in Brasile, Socorro Cruz continua a mantenere costanti contatti con i membri del governo di Brasilia. Tra mercoledì e giovedì, il numero di casi sospetti di coronavirus nel Paese è passato da 20 a 131, ha riferito il ministero della Salute, sottolineando che potrebbero esserci più persone con questi sintomi, perché il ministero non ha ancora ricevuto segnalazioni da diverse città.

