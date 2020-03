«Coronavirus, picco il 25 marzo con 50mila contagiati e 4.500 morti»

Il 7 marzo, una settimana prima di domenica 15, Nicola Fusco - ordinario di matematica dell'Università Federico II - intervistato dal Mattino aveva calcolato, in base a un modello matematico sviluppato per il monitoraggio dell'epidemia da Coronavirus, la possibilità che in Italia si registrassero alla scadenza fissata 28mila casi di malattia (400 in Campania) e 1800 morti. Dati molto vicini a quello che si è poi è effettivamente verificato.



«Nonostante l'alto numero di morti - circa 345 in più ieri per un totale ormai oltre la soglia dei 2500 a cui corrispondono 2941 guariti ufficiali che vanno sottratti al sistema di calcolo, l'indice di infettività del virus è in calo. In condizioni normali, ossia senza restrizioni alla socialità e ai contatto sarebbe 2,4 e segnerebbe un aumento dei casi più che doppio nell'arco di 5,5 giorni corrispondente alla media del tempo di incubazione. Un valore assunto all'inizio dell'epidemia. Ora siamo scesi a poco più del valore 1».

Cosa significa?

«Significa che la curva esponenziale di crescita dei casi, finora più o meno ripida, tende adesso a diventare lineare. Solo quando scenderà nettamente sotto il valore uno sarà mitigato il fattore di travisamento e si registrerà l'atteso calo».

Siamo vicini al picco?

«Non si possono fare previsioni certe però in base al trend degli ultimi giorni si potrebbe raggiungere il picco dell'infezione intorno al 25 marzo con 50 mila casi. Adesso siamo sempre in una fase in cui i casi giornalieri aumentano ma a una velocità minore. Intorno al 25 marzo e a quota 50 mila casi potremmo iniziare ad avere una sensibile riduzione dei casi giornalieri sebbene il numero dei morti ammonterà a oltre 4500. Nonostante i numeri siano impressionanti il trend è in leggero miglioramento ma non siamo ancora in grado di apprezzarlo in quanto la durata della degenza, nei casi più gravi, è di circa 3 settimane».

Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e settimane?

«Tutto dipende da una sorte di curva fantasma che si sovrappone, precedendola, a quella della registrazione dei casi certi. Questi sono la punta visibile di una platea di contagiati molto più ampia in parte desumibile dal numero dei morti che, a tempesta finita, dovrebbero allinearsi a percentuali più basse, mediamente allo stesso livello dei vari paesi».

Perché assistiamo a punte impressionanti del 9% di letalità in Lombardia?

«Questo probabilmente accade in quando la quantità di persone contagiate, anche tra gli asintomatici, li è probabilmente enormemente più ampia di quella visibile con i tamponi o le ospedalizzazioni. Su scala nazionale la percentuale di letalità sui casi accertati è del 7,94% ma è chiaro che anche questo valore andrà col tempo ad allinearsi al 3-4% che si è registrato in Cina e in altri Paesi sebbene una fluttuazione potrebbe esserci in base alla disponibilità di posti di rianimazione, alla percentuale di persone che hanno malattie pregresse e alla accuratezza dei dati nella registrazione delle cause di morte».

L'altroieri in Italia ci sono stati 2500 casi in più, ieri circa 3 mila: perché l'indice di infettività è in calo?

«Perché bisogna considerare il rapporto con il numero totale delle persone infette 5,5 giorni prima. Va detto che le previsioni sono basate su modelli che funzionano bene quando tutti i dati a nostra disposizione sono accurati. I dati della Protezione civile non sono sempre tempestivi e precisi. Bolzano, Trento e Pesaro l'altro ieri sono stati aggiunti il giorno dopo».

E la Campania?

«In Campania fino al 12 marzo avevamo un incremento più lento di quello nazionale, negli ultimi 3 o 4 giorni l'indice di infettività è nettamente più alto. L'altro ieri era 1,46 contro 1,18 nazionale. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che si sono stati molti rientri dal Nord».

E negli altri Paesi europei?

«L'andamento sta praticamente seguendo le curve che abbiamo hanno avuto in Italia ma con un ritardo di una settimana. In Spagna il virus è in ritardo di soli 6 giorni e progredisce anche in maniera più sparata ed è passato in un solo giorno da 8 mila casi a 11.309. Anche la letalità è piuttosto alta. Il virus è un po' più lento in Germania, in Francia e nel Regno Unito ma Francia e Germania sono grosso modo al punto in cui noi eravamo 10 giorni fa».

Cosa c'è da fare oltre alle restrizioni sociali?

«Probabilmente molti tamponi tra le persone esposte al rischio come negli ospedali. La mia impressione è che tra qualche giorno in alcune zone del nostro paese, in Lombardia soprattutto, sarà inutile fare tamponi se non per motivi statistici. Ci saranno talmente tanti contagi che potrebbe valere l'unica regola di stare a casa fino a che i sintomi non impongano un ricovero in ospedale a prescindere dal test».

Ultimo aggiornamento: 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA