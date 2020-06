Il raffreddore? «Può proteggere dal coronavirus: immunità potrebbe durare 17 anni»

Ultimo aggiornamento: 12:41

Alcune forme delcomune potrebbero aiutare a proteggere. Lo suggerisce uno studio scientifico. E l'immunità al coronavirus potrebbe durare fino a 17 anni, secondo la ricerca di esperti di immunologia.Lo studio condotto da scienziati delladiha scoperto che alcune forme del raffreddore comune potrebbero aiutare a offrire protezione da, un passo avanti nella lotta al virus che arriva dagli scienziati che proprio in questi giorni inizieranno attraverso una società di biotecnologia di Singapore, Tychan, studi clinici sull'uomo per un potenziale trattamento anticorpale monoclonale per Covid-19. La prima fase della sperimentazione sarà condotta su volontari sani per determinare la sicurezza e la tollerabilità di TY027, un anticorpo monoclonale o una proteina del sistema immunitario che colpisce specificamente il virus che causa Covid-19.Ma torniamo al raffreddore. Secondo lo studio i pazienti che avevano precedentemente avuto raffreddori causati da virus correlati a Covid-19, chiamati betacoronavirus, «potevano avereo soffrire di una forma più lieve della malattia», affermano i ricercatori. I betacoronavirus, in particolare OC43 e HKU1, causano raffreddori comuni ma anche gravi infezioni toraciche nei pazienti più anziani e più giovani. Condividono molte caratteristiche genetiche con i coronavirus Covid-19, MERS e SARS, tutti passati dagli animali all'uomo.Si ritiene che i coronavirus rappresentino fino al 30% di tutti i raffreddori, ma non si sa in particolare quanti siano causati dai tipi di betacoronavirus. Ora glisembra abbiano trovato prove che un'immunità può essere presente per molti anni a causa delle cellule T "memoria" del corpo dagli attacchi di precedenti virus con un simile corredo genetico - anche tra le persone che non hanno avuto un'esposizione nota a Covid-19 oLe cellule T sono un tipo di globuli bianchi e fanno parte della seconda linea di difesa del sistema immunitario contro qualsiasi attacco virale, che si attiva circa una settimana dopo l'infezione. Si pensa da tempo che offrano una protezione duratura ai virus e come tali sono chiamate celle di "memoria". L'ultimo studio, condotto dall'immunologo Professor Antonio Bertoletti e dai colleghi della Duke-NUS Medical School di Singapore, offre alcuni risultati "notevoli" sul potenziale ruolo delle cellule T nella lotta contro Covid-19.L'effetto protettivo di queste cellule contro Covid-19 deve essere dimostrato in ulteriori studi, ma gli esperti sostengono che i pazienti che si sono ripresi dal virus del polmone mortale SARS nel 2003 mostrano risposte immunitarie alle proteine ​​chiave trovate in Covid-19. I ricercatori hanno scoperto che i pazienti che in precedenza avevano raffreddori causati da virus correlati a Covid-19, chiamati betacoronavirus, potevano avere immunità o soffrire di una forma più lieve della malattia.I ricercatori hanno affermato: "Questi risultati dimostrano che le cellule T di memoria specifiche del virus indotte dall'infezione da betacoronavirus sono di lunga durata, il che supporta l'idea che i pazienti di Covid-19 svilupperebbero l'immunità a lungo termine delle cellule T. «Le nostre scoperte aumentano anche la possibilità intrigante che l'infezione con virus correlati possa anche proteggere o modificare la patologia causata da SARS-Cov-2, il ceppo di coronavirus che causa Covid-19»Il sangue è stato prelevato da 24 pazienti che si erano ripresi da Covid-19, 23 che si erano ammalati di SARS e 18 che non erano mai stati esposti né alla SARS né a Covid-19. Più sorprendente, secondo gli scienziati, è stata che la metà dei pazienti nel gruppo senza esposizione a Covid-19 o SARS possedeva cellule T che mostravano una risposta immunitaria ai betacoronavirus animali, Covid-19 e SARS. Ciò ha suggerito che l'immunità dei pazienti si è sviluppata dopo l'esposizione a raffreddori comuni causati da betacoronavirus o eventualmente da altri agenti patogeni ancora sconosciuti.