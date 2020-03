Coronavirus, Rezza (Iss): «Restrizioni per almeno un altro mese, il covid-19 non scompare per incanto»

L'emergenza del coronavirus durerà ancora a lungo. Giovanni Rezza direttore del dipartimento malattie infettive Istituto Superiore di Sanità, ha pochi dubbi e spiega che sicuramente le restrizioni dureranno almeno un altro mese, solo a quel punto di potranno vedere i primi risultati.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha specificato che la parola riapertura non potrà e non dovrà essere contemplata per un bel po'. «Il virus non scompare per incanto e se anche avessimo la bacchetta magica per eliminarlo dovremmo fare i conti col resto d’Europa, con i Paesi che non hanno adottato provvedimenti forti prendendo a modello la città di Wuhan, dove è cominciata l’epidemia».

«Nel resto d’Italia, oltre le zone rosse del Lodigiano e di Vò', i blocchi sono cominciati l’8 marzo», ha specificato, «In sole 2 settimane gli effetti del blocco non sono visibili, per avere chiarezza bisogna arrivare almeno fino alla fine di aprile. È logico prevedere di allungare il blocco almeno di altre due settimane». Poi Rezza a spiegato in che modo si deciderà quando attenuare le misure di sicurezza, in base all'indice di contagiosità che dovrà tornare ad essere pari a zero, mentre ora è decisamente sopra l'1.



Ultimo aggiornamento: 13:00

Poi conclude: «e avremmo potuto calcolarlo a due mesi dalla comparsa del virus. In Italia la situazione è diversa, le chiusure sono state progressive quindi non è possibile prevedere la data del picco».