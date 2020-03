Coronavirus Roma, 8 milioni allo Spallanzani per il vaccino: accordo Regione Lazio e Ministero Salute

Per l'emergenza coronavirus, è stato firmato un protocollo Lazio-ministero Salute-Spallanzani per mettere in campo 8 milioni per la ricerca sul vaccino. E' stato firmato oggi il protocollo d'intesa tra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'IRCCS 'Spallanzani', per l'individuazione di un vaccino contro il COVID-19. Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica.

Con il protocollo d'intesa vengono messe in campo tutte le azioni necessarie per contribuire alla soluzione dell'emergenza epidemiologica, attraverso l'iniziativa di ricerca tecnico-scientifica, che punta alla individuazione nel più breve tempo possibile di un vaccino contro il COVID-19, che sarà finalizzato all'uso clinico e nello studio clinico di Fase I.



Ultimo aggiornamento: 18:34

