Concetta e Francesca, le due scienziate italiane che hanno isolato per prime il coronavirus

«Abbiamo lavorato per cinque ore al giorno nellaboratorio ad alta protezione, usando tute, mascherine eprecauzioni, ci siamo coccolati il virus, perché micaè semplice. Però alla fine ce l’abbiamo fatta.Venerdì alle 22.30 abbiamo avuto la certezza che era statoisolato». La dottoressa Concetta Castilletti, siciliana,è responsabile dell’Unità virus emergentidell’Istituto Spallanzani che ha raggiunto l’importanterisultato di isolare il Coronavirus diWuhan. Due donnedel sud hanno raggiunto questo risultato straordinario,perché con lei ha lavorato Francesca Colavita, 30 anni,ricercatrice precaria ma già di notevole esperienza vistoche insieme alla dottoressa Castilletti è stata in Africa aitempi dell’Ebola. Francesca Colavita è nata aCampobasso, dunque due donne del sud in un centro di eccellenza diRoma hanno ottenuto un risultato straordinario. Spiegal’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato:«Francesca Colavita sarà stabilizzata, perchérientra nei criteri normativi. Ma queste persone che lavorano insilenzio per noi tutte, risorse insostituibili per noitutti».



Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA