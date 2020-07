Virus, Ilaria Capua: «La seconda ondata colpirebbe i più fragili: mantenete le distanze e usate il cervello»

Coronavirus, anche la virologa Ilaria Capua scende in campo per difendere le distanze. «Buongiorno. Il CoV 19 è un virus che si sta endemizzando in una nuova specie: Homo Sapiens. Si espande grazie a incontri non protetti cioè senza mascherina, igiene e distanza. La seconda ondata colpirebbe i più fragili.Teniamoli fuori dalle terapie intensive. Usando il cervello», il tweet della virologa, responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida.

