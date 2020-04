Coronavirus, misteriosa sindrome infiammatoria colpisce i bambini. Il pediatra Villani: «Monitoriamo»

Coronavirus, una misteriosa sindrome infiammatoria correlata al Covid19 sembrerebbe colpire i bambini. L'avviso arriva dalla Gran Bretagna e il pediatra Alberto Villani fa sapere che «anche in Italia è attivo un monitoraggio sui bimbi». In Gran Bretagna, dunque, è arrivato un alert per i medici di medicina generale relativo a una misteriosa sindrome infiammatoria che sembra colpire i bambini e Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e componente del Comitato tecnico scientifico, afferma che al momento non c'è nulla di dimostrato, ma c'è la massima attenzione: «Anche nel nostro Paese è attivo un monitoraggio di tutte le manifestazioni insolite a carico dei bambini: un gruppo di studio, ad esempio, sta conducendo un approfondimento su problematiche di tipo reumatologico, mentre altri stanno studiano manifestazioni dermatologiche a carico delle estremità».

Coronavirus, morto infermiere di 54 anni: era in ospedale insieme a Boris Johnson

Coronavirus Veneto, via libera di Zaia alle attività motorie: sì agli spostamenti verso seconde case e barche

Finora si è detto che Covid19 sembra colpire in modo meno aggressivo i bambini, «ma questo non vuol dire non monitorare attentamente le manifestazioni del virus nei piccoli pazienti. La Sip è molto attenta e invita a segnalare eventuali problematiche che potrebbero avere un collegamento con Covid-19», conclude Villani.

Ultimo aggiornamento: 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA