Coronavirus, tutto quello che ancora non sappiamo: dal rischio di riammalarsi alle altre incognite

«Nessuna prova che i guariti non possano ammalarsi di nuovo». Secca e senza mezzi termini, così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha gelato gli entusiasmi dei Paesi alle prese con le regole per il progressivo ritorno alla normalità. Il richiamo forte e chiaro dell'agenzia è diretto a quei governi, Germania innanzitutto, che stanno pensando a una sorta di passaporto di immunità per i cittadini guariti dal Covid-19. Ma, proprio sull'immunità, ha spiegato l'Oms, mancano le prove: non è detto che persone guarite dal Covid-19 siano protette da una seconda infezione. Questa verità, che arriva sui programmi dei governi come una tegola, di certo non mette a rischio il cammino dell'Italia verso la Fase 2. I cittadini, le imprese, le istituzioni, lo stesso mondo della sanità stanno aspettando con fibrillazione le misure con cui dovremo convivere nei prossimi mesi, ma anche le tempistiche per attuarle. Dopo quasi quattro mesi e in attesa del vaccino restano però diversi nodi da sciogliere, come spiega Roberto Cauda, professore ordinario di Malattie infettive dell'Università Cattolica di Roma.

Il primo punto oscuro è se dopo la guarigione vi sia possibilità di reinfettarsi. Su questo non c'è, come ha sottolineato l'Oms, una risposta certa. Anche perché dalla Cina e dalla Corea del Sud arrivano notizie di possibili reinfezioni, ma non è ancora sicuro che si tratti realmente di nuovi contagi o di mancate guarigioni. Lo si definirà nelle prossime settimane, non subito. In Italia ci si sta già muovendo con i test sierologici per capire sulla base della percentuale di anticorpi presenti nel sangue «quanto il virus ha circolato nella popolazione», e così capire quanti sono i «potenzialmente immunizzati». Ma restano delle questioni aperte: non si sa ancora se negli anticorpi sono quelli «neutralizzanti», cioè in grado di bloccare Sars-Cov2 né sappiamo quanti ne servano per reagire all'infezione ed è buio sulla durata dell'immunità. C'è però un elemento confortante, il Covid-19 come tutte le malattie infettive determina una risposta immunitaria appropriata. Quindi è giusta la cautela dell'Oms, ma è anche incoraggiante la ricerca degli scienziati che stanno procedendo speditamente sui vaccini, indagando proprio la reazione immunitaria al virus. Per questo, se oggi è prematuro assegnare patenti o passaporti di immunità, la ricerca potrebbe dare buone notizie in tempi relativamente brevi.

La seconda grande incognita riguarda i pazienti asintomatici, tipicamente giovani e in buona salute. Contrariamente ad altri tipi di malattie sorelle come la Sars, il Covid-19 ha questa caratteristica unica: un'elevata percentuale di «untori» privi di sintomi. Nelle scorse settimane, dopo un'iniziale cautela sugli screening di massa, l'Oms ha twittato: «Test, test, test!», proprio quando è emerso il ruolo determinante nella diffusione del contagio da parte dei soggetti asintomatici. E «fare test» significa tamponi per la diagnosi e esami sierologici per capire se si è entrati a contatto con il virus, a prescindere dai sintomi. Nella Fase 2 si dovrà convivere con gli asintomatici e l'unico modo per farlo è individuarli grazie ai test e tracciare i contatti anche tramite app e altri strumenti tecnologici. In questo senso, l'esempio del Sud Corea resta all'avanguardia. In Italia resta da capire come funzionerà la app Immuni, che dovrebbe essere decisiva per mappare i contagi.



Ad oggi manca un farmaco specifico per Sars-Cov2., ma i risultati sono altalenanti: ci sono molte potenzialità ma anche effetti collaterali importanti. Dopo la tragedia della Lombardia, con il sovraccarico dei reparti di terapia intensiva, è emersa l'importanza del trattamento precoce della malattia per evitare l'aggravamento del quadro clinico. In questo senso, sono significativi i risultati sui farmaci come l'idrossiclorochina, antivirale che «modula» la risposta immunitaria, che ora viene somministrata anche a domicilio e di antinfiammatori come il tocilizumab, un anti-artrite che può essere somministrato solo in ospedale e serve per bloccare una risposta infiammatoria esagerata che può danneggiare gli organi. Emergono in queste settimane le potenzialità dell'eparina per evitare le embolie polmonari nei pazienti gravi.

Al momento non è chiaro se il coronavirus che sta circolando in Europa sia identico a quello cinese. Molti studiosi sostengono che sia già mutato e che muterà ancora, perché è una caratteristica tipica del coronavirus a Rna come Sars-Cov2.

