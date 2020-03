Coronavirus, via alla sperimentazione sugli animali del vaccino progettato da un'azienda romana

Si potrà partire con la sperimentazione sugli animali del vaccino contro il coronavirus Sars-Cov2 progettato in Italia dall'azienda Takis. I test, il cui avvio è previsto in settimana, sono autorizzati del ministero della Salute e sono i primi del genere in Europa, ha detto all'ANSA l'amministratore delegato dell'azienda, Luigi Aurisicchio. Sono il primo passo, ha aggiunto, per portare il vaccino all'uso umano.

Ultimo aggiornamento: 18:10

