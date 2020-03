Coronavirus, il virologo Crisanti: «Troppi morti, è un fallimento. Hanno dato priorità all'economia, i contagiati sono 450mila»

Ultimo aggiornamento: 15:15

«Le persone ormai muoiono a grappoli,. Questo perché già 20 giorni laavrebbe dovuto cercare gli asintomatici 'sommersi' testando le categorie più esposte». Sono accuse durissime, e rivolte a tutti, quelle di, il virologo che dirige l'unità di microbiologia a Padova e insegna anche all'Imperial College di Londra, in merito all'altissimo tasso di mortalità del coronavirus in Italia.Il dottor Crisanti, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato: «Non c'è stata alcuna, questo è un fallimento della classe dirigente del paese. Avevamo esempi da seguire, come il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan: in quei paesi hanno messo tutte le risorse possibili sui primi. Invece da noi, fino a pochi giorni fa, c'erano industrie attive con migliaia di dipendenti al lavoro, intenti a produrre beni peraltro non necessari: penso soprattutto al cuore industriale di Bergamo. Abbiamo volutoil paese dei balocchi e».è anche uno dei consulenti del presidente del, Luca Zaia. Ed è stato proprio lui a suggerire di fronteggiare il coronavirus ricorrendo ai tamponi anche per gli asintomatici: i numeri virtuosi del Veneto, rispetto a regioni limitrofe come Lombardia ed Emilia-Romagna, dimostrano che quella scelta doveva essere praticata in tutte le aree dei focolai. Il virologo lancia poi un allarme, con unache fa preoccupare: «Gli unici dati certi sono quelli dei decessi, ed è da lì che bisogna partire per sapere quanti sono realmente i contagiati. Le singole regioni, come la Lombardia, e la Protezione Civile ci mostrano i numeri dei morti e i casi emersi, sono due misure che non hanno molto senso. Non capisco come sia stato possibile sottovalutare le dimensioni di questa emergenza. Altro che 60mila, ince ne saranno, di cui 250mila sono in Lombardia. Non esiste un ceppo lombardo ed uno veneto del virus, esistono modi diversi di affrontare l'emergenza e di monitorare i contagi. Finalmente anche la Lombardia l'ha capito, ma con almeno 20 giorni di ritardo».