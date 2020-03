Coronavirus, virologa Gismondo: «Il virus forse è mutato, troppi morti in Lombardia»

Il coronavirus Sars-CoV-2 «potrebbe essere mutato». Ad avanzare l'ipotesi è Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento contro Covid-19.

L'esperta esprime «un pensiero convergente» con quello della virologa Ilaria Capua, docente all'università della Florida: «In Lombardia c'è qualcosa che non comprendiamo. Si sono superati i morti della Cina in un'area infinitesimamente più piccola e in un tempo minore». «Sta succedendo qualcosa di strano - avverte Gismondo - In Lombardia c'è un'aggressività che non si spiega. Le ipotesi possono essere tutte valide», precisa, ma «una è che il virus sia forse mutato». Per questo «lancio un appello alla comunità scientifica: uniamoci per capire - esorta la virologa - Se tutti ci mettiamo insieme e ne studiamo un pezzetto, probabilmente riusciremo a comprendere».

Coronavirus, Ilaria Capua: «Fenomeno epocale, la nostra vita cambierà. Oggi i contagi di 14 giorni fa»

Coronavirus, il cardiologo Romeo: «Asintomatici rilasciano il virus in grandi quantità»

Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA