Corsi di laurea a rischio: la Scuola di medicina della Federico II chiede subito assunzioni

Azienda ospedaliera Federico II: si è fatta acuta la carenza di personale afferente ai 18 profili delle professioni sanitarie rappresentante in seno all’Ordine Tsrm Pstrp dell’area tecnica della prevenzione e riabilitazione.

A conferma della insostenibilità dei Corsi di laurea attivi presso il policlinico universitario della zona collinare di Napoli la presidente della Scuola di Medicina, Maria Triassi, con una nota inviata nei giorni scorsi ai vertici aziendali e all’area risorse umane dell’Ateneo (e per conoscenza all’Ordine professionale) richiede espressamente di procedere celermente ai reclutamenti necessari tramite avvisi pubblici a tempo determinato fronte delle difficoltà a reperire i professionisti che servono attraverso lo scorrimento delle graduatorie attive in Campania nelle 17 azienda sanitarie e ospedaliere delle cinque province.

«Nel corso del 2022 il nostro Ordine - avverte Ascolese - ha dato luogo a un serrato confronto ai tavoli intersitituzionali individuando carenze per oltre 100 unità di vari profili e necessità impellenti per circa 45 assunzioni già programmate di cui alcune già effettuate. Continueremo a vigilare e ad accompagnare questa delicata fase che intreccia il tema dei fabbisogni occupazionali e assistenziali al netto degli scogli posti alle nuove assunzioni relativi ai limiti del Piano di rientro che la Campania non ha ancora superato».