Convegno all'ospedale del Mare: «Bisogna contrastare gli squilibri ormonali femminli»

Favorire la medicina di genere ricostruendo percorsi idonei dopo la pandemia, definendo per le donne anche le modalità operative secondo le più recenti linee guida nazionali ed internazionali. Il tutto per ottimizzare la diagnosi e il trattamento.

Di questo e molto altro si discuterà nell’ambito del corso di aggiornamento “gli ormoni nella vita della donna” che si terrà venerdì 24 giugno a partire dalle 8 del mattino nell’aula congressi dell’ospedale del Mare.

Il corso è rivolto a 50 partecipanti, medici chirurghi specialisti in medicina interna, ginecologia ed ostetricia, diabetologia, endocrinologia, medicina generale, dietisti e biologi.

La priorità è prendersi cura della salute della donna in tutte le fasi della vita: significa contribuire a contrastare disturbi specifici e disagi periodici e prevenire patologie legate alla menopausa e all’avanzare dell’età.

«Un corretto bilancio ormonale nella vita di una donna – dichiara Maria Corvino direttore sanitario della Asl Napoli 1 centro - è molto importante non solo per il benessere fisico ma anche per quello psicologico della donna stessa. Sappiamo che nella donna la produzione di ormoni è variabile durante la durata della vita pertanto occorre contrastare eventuali squilibri che si possono presentare al fine di prevenire quelli che sono i disturbi e le patologie legate a questo fattore attraverso percorsi terapeutici specifici mirati».

Obiettivi principali del progetto sono acquisire conoscenze circa la diagnosi, la gestione e la terapia delle patologie endono-ginecologiche e condividere gli standard di terapia semplificando ed uniformando i percorsi diagnostico-terapeutici.